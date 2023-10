Tổng thống Mỹ nào từng có hơn 1.000 bức thư tình với vợ?

A

Hiến pháp Massachusetts

Adams đã soạn thảo Hiến pháp Massachusetts, được cử tri thông qua năm 1780 và vẫn có hiệu lực cho đến ngày nay. Cấu trúc các chương, mục và điều khoản của tài liệu này được dùng làm hình mẫu cho văn bản Hiến pháp Mỹ và Tuyên bố về Quyền, nêu rõ các quyền tự do cá nhân như tự do báo chí và tự do tín ngưỡng - mà sau này được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền liên bang.