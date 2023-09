Mỹ ‘sưu tầm’ những chiếc MiG của Liên Xô thế nào?

(VTC News) -

Các nhà khoa học quốc phòng Mỹ đã rất phấn khởi khi họ có cơ hội chạm tay vào xác chiếc máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không Sukhoi Su-35 Flanker-E của Nga. Chiếc máy bay này bị bắn hạ trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Các bộ phận và mảnh vỡ của máy bay lập tức được chuyển đến Porton Down ở Wiltshire của Vương quốc Anh và Nevada ở Mỹ.

Chiến tranh Lạnh đã kết thúc từ lâu, nhưng cuộc cạnh tranh giữa Nga và Mỹ trong việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới còn lâu mới kết thúc.

MiG-29 của Moldova.

MiG-29 rơi vào tay Mỹ

Thành công lớn nhất của Mỹ sau khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt là có được MiG-29 Fulcrum - máy bay chiến đấu hai động cơ do Liên Xô phát triển nhằm đối phó với các máy bay chiến đấu của Mỹ như F-15 Eagle và F-16 Falcons.

Với chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 1977, MiG-29 đã chứng tỏ được phạm vi hoạt động xa hơn so với những máy bay được sản xuất trước đó. Các chuyên gia quốc phòng Mỹ nhận định, Liên Xô đã bắt kịp công nghệ máy bay của Mỹ.

Sự sụp đổ của Liên Xô đã tạo cơ hội cho quân đội Mỹ có được MiG-29 từ Moldova, một quốc gia nhỏ mới tách ra từ Liên bang Xô Viết. Trong cơn suy thoái về kinh tế, Moldova đã bán phần lớn phi đội MiG-29 Fulcrum cho Mỹ.

MiG-29 là tiêm kích có tính cơ động cao, nhiều tính năng và rất nguy hiểm. MiG-29 được trang bị Archer AA-11, một trong những tên lửa tiên tiến nhất trong những năm 1990, có thể khóa mục tiêu bằng hệ thống tín hiệu gắn ở góc xa hơn so với các máy bay chiến đấu tương đương của Mỹ. Washington đã mua 21 trên tổng số 34 máy bay MiG-29 của Moldova.

Lo sợ nhu cầu kinh tế sẽ khiến Moldova bán những chiếc máy bay chiến đấu này cho Cộng hòa Hồi giáo Iran, vì vậy Mỹ đã phải mua chúng với số tiền tương đương với giá xuất khẩu. Khi có được MiG-29, Washington ngay lập tức tiến hành mổ xẻ cấu trúc và kiểm tra năng lực của chúng.

Các thành viên của Phi đội Kiểm tra và Đánh giá số 4477 đứng trước máy bay MiG-21.

Những chiếc MiG chung số phận

Trong nhiều thập kỷ qua, quân đội Mỹ và các cơ quan tình báo nước này đã lùng sục khắp nơi tìm kiếm mọi thứ, từ tên lửa đất đối không, mảnh vỡ của tàu vũ trụ rơi xuống Trái Đất và máy bay chiến đấu của Nga với mục đích tìm hiểu các thông tin kỹ thuật có giá trị phục vụ cho công tác nghiên cứu.

Mỹ đã thành công trong việc tiếp cận nhiều máy bay dòng MiG của Nga. Theo EurAsian Times, Mỹ đã lập một dự án bí mật có tên là Constant Peg, chủ yếu tìm kiếm và mua các máy bay chiến đấu MiG-17 Fresco, MiG-21 Fishbed và MiG-23 Flogger. Một phi đội có biệt danh “Đại bàng đỏ” được giao nhiệm vụ điều khiển những chiếc MiG của Nga để huấn luyện cho các phi công Mỹ, nhằm tìm ra cách đối phó với các chiến đấu cơ của Nga.

MiG-21

Mỹ bắt đầu nghiên cứu MiG-21 khi phi công Munir Redfa của Iraq lái chiếc máy bay tiêm kích mang số hiệu Arab “534” đào tẩu và hạ cánh xuống sân bay ở miền trung Israel vào ngày 16/8/1966.

Vào thời điểm đó, không quân Israel không có bất cứ loại máy bay nào có thể so sánh với MiG-21. Israel chỉ được trang bị các loại máy bay chiến đấu Vautours và Mirage IIIC do Pháp sản xuất, có tốc độ chậm hơn nhiều so với MiG-21.

Sau khi Israel nghiên cứu xong, chiếc máy bay này được chuyển đến sân bay bí mật ở Nevada Mỹ, thường được gọi là Khu vực 51. Tại đây, MiG-21 được đổi tên thành YF-110 và đưa vào nghiên cứu trong Dự án Have Donut.

Sở dĩ Israel đồng ý chuyển giao MiG-21 cho Mỹ vì Washingon hứa sẽ bán cho họ máy bay chiến đấu F-4 Phantom II.

MiG-23 được trưng bày tại Mỹ.

MiG-23

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã mua MiG-23 từ Ai Cập. Dưới cái tên dự án HAVE PAD, Mỹ đã lắp ráp lại MiG-23 và tiến hành bay thử nghiệm để nhận xét các điểm mạnh, điểm yếu, tính năng, phạm vi hoạt động và độ bền của máy bay.

Sau đó, Mỹ tiếp tục mua thêm của Ai Cập 17 chiếc nữa (trong đó có 11 MiG-23MS và 6 chiếc MiG-23BN) và vận chuyển về Mỹ bằng máy bay vận tải C-5.

Đây là thỏa thuận “có đi có lại”, năm 1979 Ai Cập đã tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-4E Phantom II và F-16 Fighting Falcon trong gói Bán hàng quân sự nước ngoài, được gọi là “Pharaoh Hòa bình” của chính quyền Mỹ.

Chiếc MiG-25 hạ cánh tại Nhật Bản vào năm 1976.

MiG-25

Mỹ có được tiêm kích MiG-25 của Liên Xô đầy bất ngờ và may mắn khi một phi công Liên Xô đào thoát sang Nhật Bản trên chiếc tiêm kích này vào năm 1976.

Theo EurAsian Times, MiG-25 là máy bay nhanh nhất và bay cao nhất của Liên Xô, nó có thể bay lên tầng bình lưu (tầng thứ hai của bầu khí quyển Trái đất) chỉ mất vài giây và đạt tốc độ siêu âm. MiG-25 được mệnh danh là “Tiêm kích cô đơn ở tốc độ Mach 3”. Các phi công MiG-25 có thể thâm nhập vào lãnh thổ của đối phương để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát chiến lược thông thường mà rất khó bị phát hiện.

Liên Xô bắt đầu chế tạo MiG-25 vào năm 1959 với vai trò là tiêm kích đánh chặn nhưng không thành công. Tuy vậy, tốc độ siêu thanh và khả năng vươn tới tầng bình lưu cũng đã khiến MiG-25 trở thành một máy bay trinh sát xuất sắc.

Các chuyên gia Mỹ đã tận dụng cơ hội may mắn này để kiểm tra kỹ lưỡng chiếc MiG-25 khi nó hạ cánh xuống Nhật Bản. Chiếc máy bay bị tháo rời từng bộ phận và chuyển về Mỹ để nghiên cứu thêm. Nhật Bản chỉ trả lại máy bay này cho Liên Xô sau khi họ hoàn tất quá trình kiểm tra.