Tình báo Nga đột kích Ukraine ở hữu ngạn sông Dnieper

(VTC News) -

Tình báo Nga đột kích, phá hủy trạm quan sát của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnieper. (Nguồn: VOV)

Trong một thông báo trên mạng xã hội ngày 22/10, ông Vladimir Saldo, Thống đốc vùng Kherson do Nga bổ nhiệm, cho biết, tình báo Nga đã đột kích, phá hủy trạm quan sát của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnieper.

"Trong cuộc đột kích, các sĩ quan tình báo của chúng tôi đã phá huỷ trạm quan sát của đối phương, bắn hạ nhân lực và vô hiệu hóa nhiều thiết bị, thông tin liên lạc và vũ khí", ông viết.

Ông Saldo cho biết thêm, các sĩ quan Nga cũng thu giữ nhiều quốc kỳ và số lượng lớn tài liệu của các đơn vị Ukraine.

Trước đó, ông Saldo cũng thông báo Nga đã chặn 4 nhóm thám báo Ukraine vượt sông Dnieper hôm 19/10, gây thiệt hại nặng cho đối phương.

"Nỗ lực của đối phương nhằm giành chỗ đứng ở bờ đông không mang lại kết quả gì. Các đơn vị thuộc cánh quân Dnieper của Nga khiến đối phương thất bại nặng nề và chịu tổn thất rất lớn", Thống đốc vùng Kherson cho hay.

Ông Saldo nói thêm rằng, tàn quân Ukraine sơ tán và rút về ven sông Dnieper theo tuyến đường cạnh cầu đường sắt Antonovsky, cũng "hứng chịu hỏa lực của quân ta".

Binh lính Ukraine. (Ảnh: EPA)

Theo Tass, hôm 17/10, quân đội Nga cũng đã tấn công vào các kho đạn dược của Ukraine ở Marganets và Nikopol thuộc khu vực hữu ngạn sông Dnieper.

“Lực lượng của chúng tôi đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các vị trí và kho chứa vũ khí và đạn dược của quân đội Ukraine ở Marganets và Nikopol ở hữu ngạn sông Dnieper”, ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào We Are Together With Russia (Chúng tôi cùng với Nga), tuyên bố.

“Trong số các mục tiêu bị phá hủy, có các vị trí của quân đội đặc biệt Ukraine đang được huấn luyện để vượt sông Dnieper”, ông Rogov cho biết thêm.

Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng cuộc phản công của Kiev đã không mang lại kết quả rõ ràng nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/10 cho biết, Kiev đã mất hơn 90.000 quân và hơn 550 xe tăng trong 4 tháng phản công. Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng cuộc phản công của Kiev đã không mang lại kết quả rõ ràng nào.