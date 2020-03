Video: Nhóm người hóa trang thành ăn xin khiến dân hoang mang ở Hội An. (Nguồn: Facebook)

Ngày 31/3, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận, cơ quan chức năng đang truy tìm nhóm người dàn dựng quay cảnh ăn xin trong khu phố cổ.

4 người đội nón lá, ăn mặc rách rưới ngồi ở trước chợ Hội An. (Ảnh: Facebook)

Theo ông Sơn, vào sáng cùng ngày, một nhóm người tập trung ở chợ Hội An (đường Trần Quý Cáp). Trong đó, 4 người đội nón lá, ăn mặc rách rưới ngồi ngay cổng ngôi chợ; một người đi ngang qua 4 người lê lết này và làm hành động như cho tiền; còn một người khác trong nhóm cầm điện thoại quay.

“Rõ ràng đây là hình ảnh dàn dựng. Clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm này có sự bàn bạc, trao đổi khi thực hiện các cảnh quay.

Hành vi của nhóm này là không thể chấp nhận được, nhất là ở thời điểm chính quyền nghiêm cấm tụ tập vì dịch bệnh Covid-19 hoành hành”, ông Sơn nhấn mạnh.

Từ thời điểm clip dài 47 giây phát tán trên mạng xã hội, nhiều người dân ở phố cổ Hội An bày tỏ sự hoang mang. Không ít người chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ của nhóm thực hiện những cảnh quay trên.

Không chỉ ngồi, nhóm hóa trang ăn xin này còn di chuyển đến trước cửa chợ. (Ảnh: F.B)

Đến chiều tối cùng ngày, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, cho biết qua nắm thông tin ban đầu, lực lượng công an đang nghi ngờ chiếc xe chở nhóm người trên vào Hội An mang tên ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Hiện, Công an phường Minh An đang thụ lý hồ sơ vụ việc này.