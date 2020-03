Đề xuất tăng mức hỗ trợ người đang cách ly tại TP.HCM lên 90.000 đồng/ngày

Tại kỳ họp thứ 19 HĐND TP.HCM khóa IX chiều 27/3, UBND TP.HCM trình HĐND thành phố thông qua việc tăng mức hỗ trợ người dân bị cách ly y tế do dịch Covid-19.

UBND TP.HCM đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho người đang cách ly y tế (không bao gồm cách ly tại nhà, nơi lưu trú) và người đang điều trị Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh lên 90.000 đồng/ngày, tăng 10.000 đồng so với trước.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng đề xuất mở rộng đối tượng hỗ trợ là người dân cách ly tại khu dân cư bị khoanh vùng kiểm dịch, chờ phân loại trước khi chuyển đến khu cách ly tập trung.

Đối với công an, quân đội và lực lượng tham gia phối hợp phòng chống Covid-19, mức hỗ trợ là 90.000 đồng/ngày; nhân viên y tế trực tiếp tham gia phòng chống dịch mức hỗ trợ 120.000 đồng/ngày.

Lực lượng tham gia phối hợp phòng chống Covid-19 có mức hỗ trợ là 90.000 đồng/ngày.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, sắp tới thành phố sẽ tổ chức xét nghiệm rộng hơn. Qua đó, khi phát hiện người mắc Covid-19, người đó sẽ được đưa ngay vào bệnh viện. Chính vì thế, việc xem xét chính sách hỗ trợ người cách ly là rất cần thiết.

"TP.HCM hiện làm được và cam kết sắp tới tiếp tục làm được. Từ nguồn đóng góp của doanh nghiệp, người dân, TP.HCM sẽ đầu tư thêm phòng áp lực âm", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ngoài ra, theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, khiến không ít người lao động, công nhân mất việc. Những người lao động mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Nhà nước, trong đó bao gồm cả giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non công lập và nhóm trẻ.

Con số người lao động mất việc theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM lên đến 600.000 người.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM họp và thống nhất chủ trương, cán bộ, công chức giảm một nửa phần thu nhập tăng thêm dự kiến của năm nay mà HĐND TP.HCM đã thông qua để hỗ trợ người lao động, công nhân lao động mất việc.

Như vậy, toàn bộ phần thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức sẽ giảm nêu trên đủ hỗ trợ cho 600.000 lao động này với mức 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian trợ cấp tối đa không quá 3 tháng.

