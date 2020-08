Tiến độ chấm thi tốt nghiệp THPT có bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19?

Thông tin được ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết tại buổi họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 chiều 10/8. Theo ông, đáp án chính thức các môn thi sẽ được Bộ công bố theo tiến độ chấm thi để phòng ngừa gian lận, chứ không công bố ngay khi kết thúc môn thi cuối cùng như vài năm trước.

Năm nay, Bộ cũng sẽ công bố phổ điểm các môn và điểm thi sau khi đã thực hiện đối sánh với kết quả điểm học bạ của thí sinh. Việc công bố điểm thi sẽ thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của thí sinh.

Hiện các địa phương hoàn tất việc xây dựng phương án các khâu coi thi, chấm thi, trong đó các biện pháp cơ bản phòng ngừa dịch COVID-19 được đảm bảo với mục tiêu đặt ra là an toàn.

“Chúng tôi dự phòng đủ quỹ thời gian để các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đảm bảo về cả tiến độ và chất lượng. Công tác chấm thi sẽ được thực hiện đúng theo kế hoạch. Ngay ngày mai sẽ bắt đầu bước vào quá trình chấm thi”, ông Mai Văn Trinh nhấn mạnh.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lương, Bộ GD&ĐT.

Liên quan tới sự cố ngày 10/8, tại Quảng Ninh do thiếu đề thi của các bài thi tổ hợp, thí sinh điểm trường THPT Hòn Gai, thành phố Hạ Long, phải ngồi đợi gần 1 tiếng mới được làm bài, ông Mai Văn Trinh cho biết, việc tổ chức kỳ thi do địa phương chịu trách nhiệm ở tất cả các khâu, trong đó có khâu in sao đề thi.

Vì thế in sao đề thi chưa đủ số lượng trước hết là trách nhiệm của Ban in sao đề thi, sau đó là Hội đồng thi tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Quảng Ninh, sau khi bóc bì đựng đề thi môn thành phần của bài thi tổ hợp thì phát hiện việc thiếu đề thi.

Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã báo cáo và xin ý kiến của Ban chỉ đạo cấp quốc gia và Ban chỉ đạo cấp tỉnh hướng dẫn Trường THPT Hòn Gai in sao và phát bổ sung cho các thí sinh. Việc này vẫn đảm bảo về tính bảo mật của đề thi, tổ chức quy trình coi thi tại phòng thi theo quy chế và thí sinh được đảm bảo làm đúng mã đề thi cùng đầy đủ thời gian làm bài.

Trường hợp này, Quảng Ninh đã có giải pháp bổ sung thời gian đủ thời gian làm bài cho tất cả các thí sinh bị ảnh hưởng. Đây là giải pháp tình thế nhưng phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh, Cục trưởng nhấn mạnh.