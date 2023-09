Tiễn biệt trung úy công an hy sinh ở Thái Bình: 'Tôi như mất đi người em ruột'

Nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên lạ mặt nhiều lần xuất hiện tại tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với nhiều biểu hiện bất thường, Trung úy Đỗ Văn Tú (25 tuổi, cán bộ Công an thị trấn An Bài) đang trực ban đã nhận nhiệm vụ đi xác minh.

Khi tiếp cận đối tượng, chưa kịp kiểm tra hành chính, anh Tú đã bị Võ Tiến Mạnh (SN 2002, trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bất ngờ dùng dao đâm, chém nhiều nhát khiến anh tử vong.

Trung úy công an hy sinh để lại nỗi xót xa

Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ về thăm nhà, anh Tú thường chia sẻ với người cha của mình về quyết tâm chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm, bảo vệ bình an cho người dân, mong ước được cống hiến nhiều hơn cho ngành công an...

Vậy mà mong ước, hoài bão ấy đã khép lại, anh Tú hy sinh ở tuổi 25, để lại bao nhiêu nỗi xót xa cho gia đình, đồng đội.

Ngõ nhỏ ở thôn An Phú 2 (xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), nơi gia đình anh Tú sinh sống, từ hôm qua tới nay chật cứng người ra vào thăm viếng, chia buồn. Những người dân vùng quê lúa biết tin anh Tú hy sinh đều gác việc riêng đến thăm hỏi, chia sẻ với nỗi đau, sự mất mát quá lớn của gia đình anh.

Ngồi thất thần nhìn đoàn người đến viếng con trai, ông Đỗ Văn Phú (SN 1972, bố Trung úy Đỗ Văn Tú) kể lại, khoảng 22h ngày 22/9, khi ông đang chở rau sang Nam Định để bán thì nghe tin con trai gặp nạn. Ông vội quay về nhưng chưa kịp vào tới bệnh viện thì con trai đã không qua khỏi.

Ông Đỗ Văn Phú đau lòng vì sự ra đi đột ngột của con trai.

“Tú là niềm hy vọng của gia đình tôi. Con trai tôi là người có nghị lực, sống có trách nhiệm với công việc và có hiếu với cha mẹ. Con làm việc cách nhà khoảng hơn 10 km nhưng chỉ về nhà vào cuối tuần nếu không có ca trực. Con bảo ở lại để phụ giúp các anh em trong cơ quan, vì nhiều anh chị có gia đình cần thời gian hơn cho con cái.

Vài ngày trước, tôi có hỏi con chuyện cưới xin, con bảo là còn trẻ và muốn phấn đấu để có cơ hội lên công tác trên Bộ Công an. Được lên Hà Nội, làm việc ở tổ chức lớn là niềm mơ ước của con trai tôi”, ông Phú mắt đỏ hoe nói trong sự thương tiếc.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cùng nhiều đồng đội tới viếng, tiễn biệt Trung úy Đỗ Văn Tú.

Đồng đội dâng hoa trắng tiễn đưa chiến sĩ công an trẻ về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Gia đình ông Phú có 2 con trai, trong đó anh Tú là con cả, bên dưới là người em bị câm bẩm sinh. Vì vậy mọi kỳ vọng và trách nhiệm đặt lên vai chiến sĩ công an trẻ ấy.

Ông Phú chia sẻ: “Từ nhỏ con đã nuôi mơ ước được vào ngành công an. Khi con đi học xa, vợ chồng tôi hằng đêm đi bán rau củ quả ở chợ để nuôi con ăn học, giúp con thỏa ước mơ.

Từ hôm qua, vợ tôi không ăn uống gì, chỉ vật vã gào khóc gọi con. Tôi phải cố gượng dậy để cùng với anh em, đơn vị của con lo mai táng cho con được yên nghỉ.

Dù không được nhìn thấy con nữa nhưng hình ảnh con mặc bộ quân phục màu xanh mạnh mẽ, tươi trẻ vẫn luôn luôn ở trong tim tôi”.

“Tôi như mất đi người em ruột trong nhà”

Gần hai ngày nay, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Công an thị trấn An Bài dường như không ngủ, anh tất bật lo hậu sự cho người đồng đội, người em, cấp dưới của mình đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Túc trực tại đám tang, anh Tùng cho biết bản thân rất sốc khi nhận thông tin Trung úy Đỗ Văn Tú bị kẻ xấu tước đi mạng sống.

“Tú được tập thể Công an thị trấn đánh giá là người nhiệt huyết, có tinh thần và trách nhiệm cao với công việc, gần dân, sát dân, đi sâu vào quần chúng. Dù em con trẻ nhưng chúng tôi rất tin tưởng khi giao công việc cho em”, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng cho hay.

Trung úy Đỗ Văn Tú được truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Theo Trưởng Công an thị trấn An Bài, anh Tú về công tác tại đơn vị được gần 2 năm, đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, triển khai các hoạt động làm căn cước công dân, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử…

Đây là thời gian lực lượng công an làm cùng lúc nhiều nhiệm vụ khó khăn. Anh Tú đã không quản ngại nắng mưa vất vả, đêm ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đồng đội tiễn đưa anh Tú trên đoạn đường cuối.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng bùi ngùi chia sẻ: “Tú nhiệt huyết, gần gũi với dân, hòa nhã với đồng đội. Từ hôm em mất, nhiều người dân tại thị trấn An Bài đã đạp xe về tận quê nhà đã đến thăm hỏi, phúng viếng. Điều đó thể hiện em được người dân quý mến, trân trọng.

Mỗi lần nhìn đoàn người vào viếng em, lòng tôi nặng trĩu, nước mắt cứ trào ra. Tú hy sinh, tôi như mất đi người em ruột trong nhà”.

Người dân địa phương đưa tiễn chiến sĩ công an Đỗ Văn Tú về với đất mẹ.

Trước đó, ngày 22/9, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Ban Thanh niên Công an tỉnh huy động hơn 100 đoàn viên thanh niên có cùng nhóm máu với Trung úy Đỗ Văn Tú tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hỗ trợ truyền máu, hy vọng cứu sống đồng đội. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Tú đã qua đời, để lại sự xót xa, tiếc thương cho người ở lại.