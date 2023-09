Bắt nghi phạm sát hại Trung uý Công an ở Thái Bình

(VTC News) -

Chiều 23/9, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, chiều cùng ngày, nghi phạm sát hại Trung uý Đỗ Văn Tú - cán bộ Công an thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã bị bắt.

Nghi phạm được xác định là Võ Tiến Mạnh (SN 2002, trú xã Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình). Mạnh bị bắt khi đang ở nhà người thân tại Ninh Bình.

Nghi phạm Võ Tiến Mạnh. (Ảnh: T.D)

Lực lượng công an đã di lý Võ Tiến Mạnh về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 22/9, nhận tin báo một nam thanh niên nhiều lần đứng ở vị trí thuộc tổ 5, thị trấn An Bài, dấu hiệu nghi vấn, Trung úy Đỗ Văn Tú đã tới hiện trường. Khi đến gần người này kiểm tra thì Trung úy Đỗ Văn Tú bị người này dùng dao đâm nhiều nhát.

Kẻ này sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Trung úy Tú được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi và hy sinh lúc 23h45 cùng ngày.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.