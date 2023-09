Trung úy công an ở Thái Bình bị chém tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Sáng 23/9, xác nhận với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang điều tra việc một cán bộ công tác tại Công an thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ) bị kẻ xấu chém trọng thương, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Theo vị lãnh đạo này, vào hơn 21h ngày 22/9, nhận nguồn tin từ nhân dân, Trung úy Đỗ Văn Tú, SN 1998, đang thực hiện ca trực tại tại trụ sở Công an thị trấn An Bài, thì nhận được tin báo của nhân dân về việc có 2 nhóm thanh niên đánh nhau trên địa bàn.

Trung úy Đỗ Văn Tú tử vong sau khi bị đối tượng chém. (Ảnh: P.M.T)

Tiếp nhận thông tin, Trung úy Đỗ Văn Tú đã báo cáo sự việc lên cấp trên, bản thân nhanh chóng ra vị trí xảy ra hỗn chiến.

Khi Trung úy Đỗ Văn Tú đang làm nhiệm vụ, chờ các tổ nghiệp vụ xuống phối hợp thì bất ngờ bị một đối tượng chém trọng thương.

Trung úy Đỗ Văn Tú dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên, do thương tích quá nặng, đã tử vong tại bệnh viện.

“Cán bộ này là người hiền lành, trách nhiệm với công việc. Trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm đã hy sinh. Tổ chức đang làm đề xuất để công nhận liệt sĩ. Trung úy Đỗ Văn Tú còn quá trẻ, chưa lập gia đình, sự ra đi này để lại đau xót vô cùng cho gia đình và đơn vị”, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nói.