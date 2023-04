Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện của Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành, địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè 2023.

Công điện nêu, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5 (từ 29/4 đến hết 3/5/2023) và cao điểm du lịch hè năm 2023, Thủ tướng yêu cầu, Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý, chở quá tải trọng, quá số người quy định; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường...

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. (Ảnh minh hoạ)

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Bộ Công an có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-01/5 và nghỉ hè 2023.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ, các Sở Giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng phương án tổ chức vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Bộ GTVT chỉnh trang, bảo đảm điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông chính, các đầu mối giao thông quan trọng tại các đô thị lớn và địa bàn thu hút đông khách du lịch.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh; rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu, biển chỉ dẫn bảo đảm dễ nhận biết, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông; kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc mới đưa vào khai thác.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước xây dựng phương án dự báo những khu vực và thời điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông theo kinh nghiệm những năm trước đây để có phương án bố trí lực lượng (đặc biệt là các trung tâm cấp cứu 115 trên toàn quốc), phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và máu để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức trực theo chế độ 24/7 và báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-01/5 gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Nguyễn Huệ