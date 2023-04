Nghỉ lễ 30/4: Dự báo lượng khách tăng đến 300%, bến xe Hà Nội tăng 600 lượt xe

(VTC News) -

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay trùng với ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch (ngày 29/4) nên người lao động trên cả nước được nghỉ lễ kéo dài 5 ngày (từ 29/4 đến hết 3/5).

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty CP bến xe Hà Nội, kỳ nghỉ lễ này trùng với dịp khai trương mùa du lịch tại nhiều tỉnh thành nên nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng mạnh. Lưu lượng hành khách sẽ tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những địa phương có điểm tham quan, du lịch.

“Do dịp nghỉ lễ này thường trùng với dịp khai trương mùa du lịch trong năm, đặc biệt đây là dịp nghỉ lễ kéo dài nhất từ đầu năm, nên nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng mạnh. Lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những địa phương có điểm tham quan, du lịch”, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội đánh giá.

Dự báo trong các ngày cao điểm dịp nghỉ lễ, lượng khách qua các bến xe sẽ tăng khoảng 300%.

Công ty sẽ bố trí tăng cường thêm 627 lượt xe tại 3 bến Gia Lâm, Mỹ Đình và Giáp Bát. Một số tuyến sẽ có lượng hành khách tăng cao là: Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng từ chiều tối 28/4 đến hết ngày 4/5.

Trả lời PV VTC News sáng 20/4, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát nhận định, lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ tại bến sẽ tăng khoảng 250%. Trong ngày cao điểm, lượng khách sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 18.000 lượt khách/ngày. Lượt xe dự kiến là 900 lượt xe/ngày.

"Ngay từ 11/4, đơn vị đã hoàn thiện kế hoạch phục vụ hành khách trong cao điểm kỳ nghỉ lễ sắp tới. Dự kiến, bến xe sẽ tăng cường thêm 252 lượt xe, chủ yếu trên các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá…", Giám đốc bến xe Giáp Bát thông tin.

Đối với công tác phục vụ, đảm bảo an toàn cho hành khách, bến xe Giáp Bát đã phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường, kiểm tra, rà soát các chuyến xe, đảm bảo không để nhà xe tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách. Các nhà xe được yêu cầu tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe để theo dõi chặt chẽ hoạt động của phương tiện và lái xe, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được bến xe tăng cường tuyên truyền nhắc nhở cho các hành khách.

"Do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên số lượng học sinh, sinh viên, người dân đang làm việc và sinh sống ở Thủ đô di chuyển về các địa phương sẽ tăng mạnh. Chúng tôi sẽ bố trí, tăng cường cán bộ, nhân viên nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm công văn của UBND TP Hà Nội về tăng cường phòng chống dịch COVID-19", ông Tùng thông tin.

Tại bến xe Mỹ Đình, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe cho hay, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe/ngày. Lượng khách tăng mạnh chủ yếu tập trung đi các tuyến: Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng…

Những ngày gần đây, người tới bến xe Mỹ Đình mua vé đông hơn, dự kiến sẽ biến động mạnh từ trưa 28/4.

“Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 - 1/5, chúng tôi đã lên kế hoạch tăng cường 287 lượt xe xe, chủ yếu trên các tuyến: Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng…”, ông Sơn thông tin.

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cũng đã họp và lên các phương án để chủ động phối hợp cùng Công an phường Mỹ Đình, Công an quận Nam Từ Liêm cùng lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn bến xe. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kiểm tra, ngăn chặn xử lý việc vận chuyển chất cháy nổ, hàng cấm, hàng giả, các đối tượng cò mồi, dắt khách...

“Chúng tôi cũng đã thông báo đến tất cả các doanh nghiệp vận tải, yêu cầm cam kết bán vé đúng giá niêm yết, không tự ý tăng giá vé. Nếu nhận được phản ánh từ hành khách, bến sẽ từ chối phục vụ nhà xe đến khi kết thúc dịp nghỉ lễ và báo cáo lên Sở Giao thông vận tải Hà Nội để xử lý theo đúng quy định”, Giám đốc bến xe Mỹ Đình nói.

