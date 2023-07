Thủ tướng: Long An hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế cạnh tranh

(VTC News) -

Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An ngày 25/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Long An là vùng đất địa linh, nhân kiệt, thời kỳ nào người Long An cũng có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển của đất nước; là mảnh đất có truyền thống lịch sử hào hùng, nhiều đổi mới.

Ngoài ra, Long An là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều vùng văn hóa, là trung tâm kết nối giữa miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ, hành lang kinh tế từ Bắc vào Nam, hành lang kinh tế Đông - Tây và hành lang kinh tế ven biển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nhật Bắc)

"Như vậy, Long An hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo động lực phát triển không chỉ cho Long An, mà còn lan tỏa cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước", Thủ tướng nói và yêu cầu tỉnh cần phát huy truyền thống, biến tiềm lực thành nguồn lực phát triển theo tinh thần nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân...

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Long An khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy hoạch tỉnh, nhất là các ngành, lĩnh vực là tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, dựa trên nền tảng chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh hợp tác công tư, thu hút nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xa hội, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, hạ tầng xã hội, hạ tầng văn hóa, giáo dục, y tế.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Long An chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Trong đó tạo thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính, huy động các doanh nghiệp và người dân tham gia.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng, được đào tạo bài bản.

Chú trọng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt đầu tư hơn nữa cho giáo dục, đào tạo, nhất là dạy nghề, phục vụ những ngành, lĩnh vực chủ lực của tỉnh. Chú trọng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; chú trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, khai thác hiệu quả vai trò đầu mối giao thương, hợp tác với các địa phương của Campuchia.

"Nếu thực hiện tốt 6 nhiệm vụ này thì tôi tin chắc tỉnh Long An sẽ thực hiện được Quy hoạch vừa được công bố", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện nghiêm túc các cam kết đầu tư, thoả thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp, theo quy hoạch của tỉnh.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục và đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động với tinh thần "đã nói là phải làm; đã cam kết phải thực hiện hiệu quả"...

Đối với các Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng yêu cầu triển giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và người dân, doanh nghiệp. Đồng thời kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan. Phối hợp chặt chẽ với Long An đánh giá thực trạng, có các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hoàng Thọ