Long An phát động cuộc vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương

Cuộc vận động nhằm mở rộng dân chủ, huy động trí tuệ, lắng nghe các ý tưởng, hiến kế của các tầng lớp nhân dân về những giải pháp đổi mới, đột phá phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền.

Cuộc vận đồng cũng nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, khát vọng, lòng yêu quê hương, tinh thần sáng tạo, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân vào sự phát triển ngày càng giàu mạnh của tỉnh Long An.

Các đại biểu bấm nút khởi động lễ phát động. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Theo ban tổ chức, nội dung hiến kế ý tưởng bao gồm các giải pháp thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh Long An về tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý, con người, hướng tới mục tiêu, chủ đề: "Long An giàu - mạnh; Người dân vui vẻ - hạnh phúc; Xã hội an toàn - văn minh; Chính quyền trong sạch - vững mạnh".

Người tham gia hiến kế, đề xuất các ý tưởng, giải pháp có thể tập trung vào một hoặc nhiều lĩnh vực trong 3 lĩnh vực: Kinh tế; Văn hóa - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh uỷ Long An, cho hay, hằng năm, ban tổ chức sẽ tiếp nhận các nội dung hiến kế, đóng góp ý kiến, sau đó, hội đồng giám khảo sẽ xem xét, đánh giá trong tháng 12; thực hiện công bố và trao giải thưởng các hiến kế xuất sắc vào đầu năm sau.

"Toàn bộ các hiến kế hay, khả thi, phù hợp lòng dân, sát với yêu cầu thực tiễn và phù hợp quy định pháp luật, sẽ được HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An nghiên cứu đưa vào các nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp quản lý... của tỉnh nhà. Các hiến kế đạt giải sẽ được vinh danh và khen thưởng xứng đáng", ông Được nói.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh uỷ Long An phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Theo ông Được, tỉnh sẽ nỗ lực tạo lập một diễn đàn thuận lợi để cử tri và nhân dân luôn đồng hành, tham gia đóng góp, hiến kế ở mọi lúc, mọi nơi, với mong muốn huy tụ được sức mạnh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đồng thời, những hiến kế, đóng góp sẽ là nguồn tư liệu có giá trị rất cao, thể hiện sinh động ý Đảng lòng dân, góp phần hiện thực hóa khát vọng đến năm 2025, Long An giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI đã đề ra.

Hoàng Thọ