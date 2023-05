Long An xin thôi điều phối dự án Vành đai 4 TP.HCM, đề xuất giao Bộ GTVT

Theo UBND tỉnh Long An, ngày 15/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với các bộ ngành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đề xuất và Thủ tướng giao tỉnh Long An là cơ quan đầu mối tổng hợp, điều phối dự án Vành đai 4 TP.HCM trên cơ sở là địa phương có đoạn dài nhất đi qua.

Đường vành đai 4 TP.HCM dài gần 200km đi qua 5 địa phương, gồm: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. (Đồ họa: HỒ TRANG)

Sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Long An nêu nhiều khó khăn khi địa phương được giao làm cơ quan điều phối dự án Vành đai 4 TPHCM cụ thể như sau:

Tuy dự án Vành đai 4 TP.HCM đi qua Long An dài nhất (78,3km), tỉnh Long An cũng không thể đại diện cho cả vùng.

Xét về khía cạnh pháp lý, tỉnh Long An không đủ tầm ảnh hưởng để tổng hợp, điều phối, triển khai dự án tầm cỡ lớn có tính chất liên vùng. Còn Hà Nội từng là cơ quan điều phối triển khai Vành đai 4 bởi Hà Nội là trung tâm và có thể lãnh đạo toàn vùng được quy định tại Luật Thủ đô.

Xét về khía cạnh kinh nghiệm, tỉnh Long An cũng chưa từng triển khai dự án lớn như vậy. Do đó, nếu giao cho tỉnh Long An làm cơ quan tổng hợp, điều phối dự án Vành đai 4 TP.HCM là rất khó. Việc này có thể sẽ gây chậm trễ cho việc triển khai để dự án hoàn thành theo kế hoạch.

