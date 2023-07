Long An sẽ hình thành 6 trục giao thông thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(VTC News) -

Sáng 25/7, tại Long An, Thủ tướng dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Long An trong thời gian tới.

Long An là địa phương thứ 10 của cả nước và là địa phương đầu tiên của khu vực phía Nam được phê duyệt quy hoạch.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quyết định của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho tỉnh Long An. (Ảnh: Nhật Bắc)

Theo Quyết định 686/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 13/6/2023 về phê quyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Long An là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam; trở thành cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp của vùng ĐBSCL; kết nối chặt chẽ với TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ; đầu mối hợp tác, giao thương quan trọng với Campuchia.

Theo UBND tỉnh Long An, địa phương định hướng đến năm 2030 sẽ hình thành 6 trục giao thông mang tính chất động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

6 trục động lực kinh tế gồm: Trục động lực Vành đai 3 - Vành đai 4 kết nối tỉnh Long An với vùng Đông Nam Bộ - TP.HCM, kết nối sân bay Quốc tế Long Thành - cảng Long An; Trục động lực quốc lộ 50B kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang; Trục động lực song hành Quốc lộ 62 kết nối thành phố Tân An - khu kinh tế cửa khẩu Long An - vùng Đồng Tháp Mười.

Trục động lực Mỹ Quý Tây - Lương Hoà - Bình Chánh kết nối cửa khẩu Mỹ Quý Tây - vùng đô thị, công nghiệp ở huyện Bến Lức và TP.HCM; Trục động lực Quốc lộ N1 kết nối Long An với vùng Đồng bằng sông Cửu Long - vùng Đông Nam Bộ - vùng Tây Nguyên; Trục động lực Đức Hòa kết nối Cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây và các khu công nghiệp, đô thị vùng huyện Đức Hoà, Bến Lức với TP.HCM.

Các trục động lực này nằm trong danh mục các dự án hạ tầng giao thông mà tỉnh Long An ưu tiên đầu tư trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Song song đó, Long An cũng sẽ tập trung cải tạo, nâng cấp 53 tuyến đường tỉnh hiện hữu và xây mới 29 tuyến đường tỉnh.

Sau khi hoàn thành, các tuyến đường này sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông của tỉnh Long An. Từ đó góp phần tăng cường tính kết nối giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp đi lại, vận chuyển hàng hóa và tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Long An, tỉnh sẽ tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước, tỉnh sẽ bố trí nguồn vốn đầu tư ưu tiên cho các dự án quan trọng nhằm dẫn dắt, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế khác, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững các vùng động lực tăng trưởng của tỉnh.

Đồng thời, thực hiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm huy động thêm các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư phát triển hạ tầng giao thông.

Đối với các dự án giao thông đang triển khai, UBND tỉnh Long An sẽ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương liên quan. Đặc biệt, tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

