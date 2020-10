Thủ tướng Canada: Chính sách ngoại giao cưỡng bức của Trung Quốc phản tác dụng

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 13/10 cảnh báo, "chính sách ngoại giao cưỡng bức" của Trung Quốc với các biện pháp hà khắc ở Hong Kong và giam giữ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đang phản tác dụng đối với chính họ và phần còn lại của thế giới.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết làm việc với các đồng minh để đảm bảo rằng, cách tiếp cận ngoại giao cưỡng bức của Trung Quốc - việc họ tùy tiện bắt giữ hai công dân Canada cùng với các công dân của các quốc gia khác trên thế giới - không được coi là một chiến thuật thành công của nước này", Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết tại cuộc họp báo hôm 13/10.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: Barrons)

“Canada sẽ tiếp tục làm việc với các quốc gia cùng chí hướng trên khắp thế giới để gây áp lực với Trung Quốc để nước này nhận thấy rằng, cách tiếp cận của họ đối với các vấn đề nội bộ và các vấn đề toàn cầu không phải là hữu ích cho chính họ hoặc cho tất cả chúng ta", Thủ tướng Canada nhấn mạnh.

Quan hệ Canada - Trung Quốc trở nên căng thẳng sau vụ Canada bắt Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ hồi tháng 12/2018. Canada hồi đầu tháng 7 thông báo đình chỉ hiệp ước dẫn độ và xuất khẩu vật tư quân sự tới Hong Kong để phản đối luật an ninh Trung Quốc thông qua với đặc khu.

Canada cho rằng, việc Bắc Kinh "tùy tiện bắt giữ" hai công dân Canada, gồm cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor, để trả đũa vụ bắt giữ Giám đốc Huawei càng làm trầm trọng thêm quan hệ của hai bên.

Tháng trước, Canada tuyên bố không muốn tiếp tục đàm phán về thương mại tự do với Trung Quốc. Hai nước bắt đầu đàm phán về một hiệp định thương mại tự do từ năm 2016, từng được kỳ vọng đưa Canada trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 ký thỏa thuận thương mại tự do với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.