Canada dừng đàm phán hiệp định thương mại với Trung Quốc

The Globe and Mail đưa tin, Ngoại trưởng Canada François-Philippe Champagne cho biết, hiệp định thương mại giữa Canada và Trung Quốc không còn đáng để theo đuổi và Canada quyết định từ bỏ các cuộc đàm phán thương mại tự do vốn đã được khởi xướng 4 năm trước.

“Tôi không thấy có đủ điều kiện để các cuộc thảo luận này tiếp tục diễn ra vào lúc này. Trung Quốc của năm 2020 không phải là Trung Quốc của năm 2016", ông François-Philippe Champagne cho hay.

Ngoại trưởng Canada François-Philippe Champagne. (Ảnh: The Star)

Ngoại trưởng Canada François-Philippe Champagne cho biết: “Tất cả sáng kiến ​​và chính sách đã được đưa ra vào thời điểm đó (vào năm 2016) với Trung Quốc) cần được xem xét lại".

Bình luận của Champagne đã gác lại ý tưởng về một thỏa thuận thương mại tự do với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mà Thủ tướng Justin Trudeau đang phải chịu áp lực từ trong nước. Nhưng người chỉ trích cho rằng, ông quá sẵn sàng nhượng bộ để đổi lại nhiều giá trị thương mại nhiều hơn với Trung Quốc.

Cũng theo The Globe and Mail, Thủ tướng Justin Trudeau không muốn thiết lập lại bầu không khí vui vẻ như cách đây 4 năm. Ngoại trưởng Champagne đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc về "chính sách ngoại giao hung hăng, cưỡng ép".

Ngoài ra, Ngoại trưởng Canada cũng cho biết, ưu tiên hàng đầu của Canada là đưa Michael Kovrig và Michael Spavor, những người bị buộc tội gián điệp ở Trung Quốc vào tháng 6, về nước.