Thứ trưởng Công an điểm mặt 6 công ty núp bóng cưỡng đoạt tài sản

(VTC News) -

Chiều 10/4, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo dân nguyện tháng 3 của Quốc hội.

Giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết tình trạng người dân nhận được cuộc gọi tin nhắn lừa đảo; đòi nợ thuê, tín dụng đen gây bức xúc hoang mang dư luận.

"Bộ đã chỉ đạo lực lượng công an phân tích rõ bản chất của các nhóm tội phạm này, nhất là tội phạm đòi nợ thuê trái pháp luật. Không phải là khủng bố, vu khống, mà bản chất của loại tội phạm này qua làm rõ các vụ án là cưỡng đoạt tài sản", Trung tướng Lê Quốc Hùng nói.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng.

Theo ông Lê Quốc Hùng, điển hình, từ tháng 11/2022 đến nay, Bộ Công an đã rốt ráo chỉ đạo công an TP.HCM phối hợp công an địa phương triệt phá 6 nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính như Công ty TNHH Một thành viên Mirae Asset, Công ty Luật TNHH River Law chi nhánh TP.HCM, Công ty TNHH MTV Tiếng nói hay, Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ, Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh F88.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 64 bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản với các hành vi nói trên, tiến hành kiểm tra hành chính một số cơ quan, đơn vị khác như Công ty TNHH Dịch vụ Galaxy, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam, Công ty Cổ phần điện lực Easy Credit, Công ty Tài chính Shinhan…

Vụ án thứ hai được Thứ trưởng Bộ Công an nêu là vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan Công ty Luật TNHH Pháp Việt có trụ sở tại TP.HCM. Ngày 14/2, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Tiền Giang với công an các địa phương triệt phá hội nhóm, đối tượng thuộc Công ty Luật Pháp Việt có hành vi cưỡng đoạt thông qua việc đòi nợ trái pháp luật.

Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết, đây là hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, quy trình chặt chẽ và các đối tượng đòi nợ theo 3 cấp độ: Gọi điện chửi bới khách vay, đe dọa, yêu cầu trả tiền; Đe dọa giết người thân, đăng hình bôi nhọ, hoặc đe dọa cho mất việc đối với những người đang có việc làm; Mang quan tài đến cơ quan tổ chức để đe dọa, đặt bình gas, đặt xăng chở đến cơ quan, nhà trường nơi học tập của con cái người vay nợ nhằm uy hiếp tinh thần.

Thứ trưởng Bộ Công an nhận định những hành vi trên gây bức xúc lo lắng với người dân, nhất là người dân vay nợ với các tổ chức tín dụng và ngân hàng.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang qua vụ này đã khởi tố 54 bị can, trong đó có 2 phó giám đốc công ty TNHH Pháp Việt, 20 trưởng phòng, 1 thư ký và 31 nhân viên công ty này.

Tuy nhiên, theo Trung tướng Lê Quốc Hùng, sau khi phá vụ án ở TP.HCM và Tiền Giang, một số tổ chức núp bóng công ty đòi nợ thuê trái pháp luật này đã có những hoạt động co gọn lại, chuyển địa bàn và nhiều hành vi ứng phó. Dù vậy, ông khẳng định hành vi núp bóng công ty luật, công ty tài chính đòi nợ thuê trái pháp luật, đe dọa khủng bố trên mạng xã hội với người vay nợ đã giảm hẳn.

Anh Văn