Thứ trưởng Bộ Công an lý giải nguyên nhân gia tăng các vụ cướp manh động

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 28, chiều 14/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và 11/2023.

Theo báo cáo của Ban Dân nguyện, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cử tri và Nhân dân đặc biệt lo lắng về việc thời gian gần đây xảy ra các vụ cướp tiệm vàng, cướp ngân hàng, các đối tượng rất manh động, đã dùng hung khí nguy hiểm, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân.

Nêu ý kiến về vấn đề này, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, những vụ cướp xảy ra thời gian qua được Bộ Công an xử lý nhanh chóng, kịp thời, điều tra, xác minh và xử lý đối tượng rất khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: quochoi.vn)

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Công an, trong dịp cuối năm, hoạt động của tội phạm thường gia tăng, trong đó có nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, theo quy luật, hoạt động tội phạm xuất hiện dịp cuối năm, gần Tết. Thứ hai, những đối tượng này chủ yếu nghiện ma tuý, có biểu hiện ngáo đá. Và nguyên nhân thứ ba là các bị hại thực hiện không nghiêm về quy trình, quy định năng lực về cảnh báo, cảnh giác và chủ động phối hợp phòng ngừa tội phạm.

Để nâng cao năng lực phòng ngừa, cảnh giác với các loại tội phạm, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thông tin Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các địa phương, các lực lượng ở sở, nhất là bị hại làm tốt về công tác tuyên truyền, phòng ngừa.

Liên quan đến kiến nghị của Ban Dân nguyện về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, lượng lượng công an đã có kế hoạch từ ngày 15/12/2023 - 29/2/2024 triển khai trong toàn lực lượng từ Trung ương đến cơ sở đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cũng thông tin về kết quả tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến an ninh trật tự và chức năng nhiệm vụ của Công an Nhân dân được thực hiện tốt.

Đối với 72 ý kiến của Ban Dân nguyện và các cơ quan gửi đến, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho hay Bộ Công an đã tiếp nhận nghiêm túc và thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với Báo cáo Công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2023.

"Đây là báo cáo được tổng hợp trên cơ sở các cơ quan Quốc hội, các Đoàn ĐBQH, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... đã tổng hợp cơ bản đầy đủ công tác dân nguyện của Quốc hội. Báo cáo đã đề xuất nhiều kiến nghị cụ thể, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp", ông Trần Quang Phương đánh giá.

Theo ông Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Ban Dân nguyện đã đôn đốc các đơn vị trong công tác tổng hợp, thống kê bảo đảm các nội dung báo cáo, đồng thời đôn đốc các cơ quan giải quyết các đơn thư của cử tri và Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ban Dân nguyện nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ý kiến giải trình, báo cáo bổ sung của các cơ quan. Đồng thời phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội ban hành kết luận theo đúng quy định.