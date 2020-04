Mỹ: Số người chết vì COVID-19 tăng khủng khiếp nhất kể từ khi có dịch

8h30 ngày 15/4, Worldometers cập nhật, số người chết do SARS-CoV-2 trong ngày 14/4 là 2.407 người – cao nhất kể từ khi có dịch tại Mỹ. Con số này còn phá các kỷ lục về số người chết trong 1 ngày của chính Mỹ và của cả thế giới.

Số người chết trong ngày ở Mỹ tăng khủng khiếp sau 2 ngày giảm xuống.

Ngày 10/4, Mỹ và thế giới lần đầu tiên ghi nhận số người chết trong ngày tại một quốc gia lên tới trên 2000 người.

3 ngày qua, số người chết tại Mỹ có dấu hiệu giảm nhưng đến hôm nay thì đã tăng trở lại với một con số khủng khiếp.

Cho đến nay, tất cả các bang của Mỹ đều có người nhiễm SARS-CoV-2. Lần đầu tiên trong lịch sử, quốc gia này ban bố tinh trạng thảm họa ở tất cả các bang.

Mỹ vẫn đang gồng mình chống dịch.

Tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ là 613.886 người, chiếm 30,7% số người nhiễm của thế giới. Trong đó có 26.047 người chết, 38.721 đã khỏi bệnh.

New York là bang có số người nhiễm cao nhất nước Mỹ với 203.123 người, 10.834 người chết. Số người nhiễm của New York cao hơn bất cứ quốc gia nào ngoài Mỹ. Còn số người chết của New York hiện chỉ đứng sau Italy (21.067 người), Tây Ban Nha (18.255 người), Pháp (15.729 người), và Anh (12.107 người).