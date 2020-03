Đồng minh Tổng thống Putin kiện Mỹ, đòi bồi thường 50 tỷ USD

Theo Moscow Times, doanh nhân người Nga Yevgeny Prigozhin hôm 17/3 cho biết, tập đoàn Concord do ông sở hữu đang chuẩn bị khởi kiện Chính phủ Mỹ, đòi khoản bồi thường 50 tỷ USD do từng bị cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Ông Prigozhin là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ hôm 16/3 đã hủy bỏ cáo buộc nói trên đối với tập đoàn Concord.

Doanh nhân Nga khẳng định bước đi của Bộ Tư pháp Mỹ là bằng chứng cho thấy các cáo buộc can thiệp bầu cử chống lại bản thân ông cũng như các cá nhân, tổ chức Nga là "dối trá và hư cấu".

Theo báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Muller, tập đoàn Concord tài trợ cho công ty Internet Research Agency, đặt trụ sở ở thành phố St. Petersburg, Nga.

Internet Research Agency là một trong 16 cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách liên quan tới các cá nhân, tổ chức Nga bị Mỹ cáo buộc tham gia vào âm mưu can thiệp bầu cử tổng thống năm 2016.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết quyết định hủy bỏ cáo buộc đối với tập đoàn Concord chỉ vài tuần trước khi phiên xét xử diễn ra. Chính phủ Mỹ kết luận việc theo đuổi tiến trình pháp lý chống lại tập đoàn Concord sẽ "không mang lại lợi ích cho nền tư pháp cũng như an ninh quốc gia", theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ.

Báo cáo của Công tố viên đặc biệt Muller cho thấy Internet Research Agency đã tích cực đăng tải thông tin sai lệch và tin giả lên mạng xã hội, thông qua các tài khoản giả mạo, nhằm tác động lên cử tri Mỹ và khiến kết quả cuộc bầu cử nghiêng về phía ông Trump, khi đó là ứng viên của đảng Cộng hòa.

Các quan chức tình báo Mỹ cũng có kết luận tương tự khi cho rằng hoạt động do tập đoàn Concord tiến hành, được giám sát bởi chính quyền Nga, giúp đỡ chiến dịch tranh cử của ông Trump, đồng thời gây tổn hại cho ứng viên đảng Dân chủ khi đó là bà Hillary Clinton.

