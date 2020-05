Báo Mỹ đau đớn dành cả trang nhất đăng kín tên 1.000 người chết vì COVID-19

The New York Times (NYT) dành cả trang nhất báo ngày hôm nay (24/5) để đăng tên 1.000 nạn nhân chết vì COVID-19 ở Mỹ.

"Chỉ riêng những con số thống kê thôi thì chẳng thể đo lường được tác động của virus corona tới nước Mỹ, dù đó có là số bệnh nhân được điều trị, số công việc bị gián đoạn hay những cuộc sống bị cắt ngắn. Khi đất nước tiến gần cột mốc 100.000 người chết vì virus, New York Times đăng các cáo phó và thông báo về cái chết của các nạn nhân", Ban biên tập tờ báo viết.

Thông điệp đau đớn của The New York Times, tờ báo lớn bậc nhất nước Mỹ, được xem là hồi chuông nghiệt ngã cho nước Mỹ khi số người chết vì COVID-19 trên khắp 50 bang của xứ cờ hoa tiếp tục đứng đầu thế giới và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trang nhất từ The New York Times ngày 24/5.

Simone Landon, trợ lý biên tập của ban Đồ họa, muốn thể hiện con số 100.000 theo cách ý nghĩa hơn. Các phòng ban của The New York Times đã viết về đại dịch trong nhiều tháng. Nhưng Landon và các đồng nghiệp nghĩ rằng "nên có cách để thể hiện con số thương tâm kia".

"Đặt 100.000 dấu chấm hoặc hình vẽ trên một trang không thực sự cho bạn biết nhiều về những người này, những cuộc sống mà họ đã sống, ý nghĩa của họ với đất nước chúng ta như thế nào", Landon nói.

Vì vậy, cô nảy ra ý tưởng biên soạn cáo phó và thông báo về cái chết của các nạn nhân COVID-19 từ các tờ báo lớn nhỏ trên khắp đất nước. Đây cũng được cho là lần đầu tiên trong suốt 40 năm trang nhất của The New York Times không có hình ảnh.

Video: New York chôn nạn nhân COVID-19 ở đảo Hart

Hầu hết tên của người quá cố đi kèm với mô tả họ là ai, hoặc một dòng về con người họ.

Theo trang cáo phó này, bà Marion Krueger ở Kirkland, Washington, 85 tuổi, là một người có tiếng cười dễ nghe. Jessica Beatriz Gomez, 32 tuổi, đến từ Los Angeles, di cư đến Mỹ ba năm trước. Một nạn nhân khác, Lila Fenwick, 87 tuổi, là người phụ nữ da màu đầu tiên tốt nghiệp trường Luật Harvard.

"Một nghìn người ở đây phản ánh chỉ 1 phần trăm số người thiệt mạng vì COVID-19. Nhưng không ai trong số họ chỉ được nhắc đến như những con số thống kê", tờ báo viết.

Tính đến chiều thứ bảy, Mỹ ghi nhận 1,6 triệu ca nhiễm virus nCoV và 96.983 người chết, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất là Thành phố New York, nơi đặt trụ sở của The New York Times.