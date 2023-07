Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(VTC News) -

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; trao Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể Phòng An ninh điều tra về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2022.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng trao Bằng khen của Thủ tướng cho 5 cá nhân, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND” cho 8 cá nhân.

Tại Quảng Ninh, qua 6 tháng đầu năm 2023, công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, giải quyết triệt để các điều kiện nảy sinh tội phạm từ cơ sở, tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt 83,7% (làm rõ 236/282 vụ, 595 đối tượng gây án).

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức sơ kết, tập trung phân tích, đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Từ đó, các đơn vị có những biện pháp, giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn và tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh - trật tự từ nay đến cuối năm 2023.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các Phó Giám đốc chỉ đạo rà soát, đánh giá lại toàn bộ các chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Trên cơ sở đó thành lập các đoàn kiểm tra, làm việc với các đơn vị, địa phương để đôn đốc, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn và chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm.

Nguyễn Huệ