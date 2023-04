Thiếu tướng Đinh Văn Nơi công khai số điện thoại để nhận tin báo về tội phạm

(VTC News) -

Sáng 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan an ninh, trật tự và tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, số điện thoại 096.229.7777 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi, thường trực 24/24h, tiếp nhận các tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo phản ánh tình hình an ninh, trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh và các thông tin liên quan hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại 096.229.7777 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi tiếp nhận tin nhắn phản ánh tình hình an ninh, trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, số của trực ban Công an tỉnh Quảng Ninh 069.2808.112 và 02033.835.901, thường trực 24/24h, tiếp nhận các cuộc gọi phản ánh tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Số trực ban hình sự: 069.2808.134, thường trực 24/24h, tiếp nhận các cuộc gọi tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Địa chỉ hộp thư tố giác tội phạm: togiactoipham@quangninh.gov.vn, thường trực 24/24h tiếp nhận email có nội dung tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, tại hội nghị giao ban lực lượng Cảnh sát điều tra toàn tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2023 tổ chức ngày 17/3/2023 tại TP Hạ Long, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng Công an các địa phương, các Phó thủ trưởng cơ quan điều tra phải thật sự quyết liệt trong công tác chỉ huy, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động bám sát địa bàn, tăng cường nắm tình hình, dự báo tình hình để phòng ngừa, không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, kiềm chế, kéo giảm các vụ án, phòng ngừa tội phạm lưu động, liên tuyến, không để phát sinh phức tạp và bị động, bất ngờ.

Các đơn vị, địa phương chỉ đạo, triển khai giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, thực hiện mục tiêu kéo giảm 0,7% tội phạm về trật tự xã hội, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quyết liệt đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, triệt xóa các tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm ma túy, mại dâm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tội phạm liên quan đến sử dụng, rượu, bia, chất kích thích.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải quyết nguồn tin về tội phạm, hạn chế tối đa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm quy trình công tác, thực hiện tốt công tác truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã, đẩy nhanh tiến độ giám định trong các vụ án, đảm bảo kinh phí, phối hợp hiệu quả trong hoạt động điều tra...

Nguyễn Huệ