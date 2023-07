Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thăm hỏi gia đình liệt sĩ tại Đắk Lắk

Sáng 4/7, Đoàn lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 700 triệu đồng cho gia đình các liệt sĩ và 2 cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk).

Tại gia đình các liệt sĩ, Đoàn lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh thắp nén tâm hương, tưởng nhớ những người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định, sự hy sinh của các đồng chí mãi mãi được Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân ghi nhận và biết ơn.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ

Các đồng chí là tấm gương sáng, là động lực để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh học tập, noi theo và phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đoàn lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh cũng tới thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy Lê Kiên Cường và Thượng úy Đàm Đình Bốp - cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin hiện đang điều trị tại bệnh viện. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình của cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh.

Hà Tâm (Nguồn: Báo điện tử VOV)