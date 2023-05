Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tạm đình chỉ công tác Trưởng Công an phường Bãi Cháy

(VTC News) -

Sau khi mạng xã hội lan truyền clip một người tự xưng là Trưởng Công an phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) có hành vi chửi và đánh dân, chiều 18/5, trả lời PV VTC News, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ông đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác Trung tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng công an phường Bãi Cháy.

Trưởng Công an phường Bãi Cháy có hành vi thiếu chuẩn mực với người dân.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng cho xác minh, làm rõ vụ việc và xử nghiêm túc không bao che, không có ngoại lệ cũng không có vùng cấm, xử lý đến nơi đến chốn.

"Quan điểm của tôi là nếu có vi phạm sẽ cách chức", Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhấn mạnh.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 1 phút 23 giây ghi lại cảnh hai chiếc ô tô đối đầu nhau, nghi va chạm giao thông. Một người đàn ông mặc quần đen, áo trắng tự xưng là Trưởng Công an phường Bãi Cháy nghi say rượu, có những lời nói tục chửi bới, thách thức người đàn ông đối diện, thậm chí còn ra tay đánh người nhưng đánh trượt.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ, nhiều người tỏ rõ thái độ bất bình và rất bức xúc trước hành vi của người tự xưng là Trưởng Công an phường Bãi Cháy này.

Nguyễn Huệ