Thiếu nữ bị người đàn ông chặn đường giở trò đồi bại

(VTC News) -

Ngày 26/1, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An), đơn vị đã có báo cáo sự việc gửi Công an tỉnh để có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với hành động dũng cảm của Đại úy Nguyễn Sơn Hà (Đội tham mưu Công an huyện Nam Đàn) sau khi cứu cô gái thoát khỏi vụ cưỡng hiếp.

Đối tượng Đ. tại cơ quan công an

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h45 ngày 5/1, chị H.T.M.T (24 tuổi, trú TP Vinh) đang trên đường từ chỗ làm về nhà, khi đi đến đoạn đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (xã Hưng Hòa, TP Vinh), bất ngờ bị một đối tượng tông xe trúng.

Khi ngã ra đường, chị bị gã đàn ông khống chế, kéo vào khu nghĩa trang giở trò đồi bại. Chị H.T.M.T chống cự quyết liệt liền bị người đàn ông đánh tới tấp vào mặt, bóp cổ dọa giết.

Thời điểm này Đại uý Nguyễn Sơn Hà đưa vợ đi khám thì phát hiện nên lập tức chạy đến ngăn cản. Thấy vậy, đối tượng bỏ chạy về phía chiếc xe máy với ý định tẩu thoát nhưng Đại úy Hà đã kịp chặn lại, bắt giữ. Trong lúc giằng co, người đàn ông bỏ chạy, nhảy xuống ao nước để trốn.

Sau đó, Đại úy Hà được sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã Hưng Hòa và người dân trên địa bàn truy bắt, khống chế thành công đối tượng, đưa về trụ sở Công an xã Hưng Hòa để làm việc.

Sau khi bàn giao đối tượng cho Công an xã Hưng Hòa và đợi người nhà đến đưa cô gái về, anh Hà tiếp tục đưa vợ đến bệnh viện. Người thân cô gái đã có thư, trực tiếp đến đơn vị cảm ơn Đại úy Hà và vợ.

Được biết, nghi phạm bị bắt là N.Đ.Đ (37 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An), vừa đi cai nghiện ma túy về.