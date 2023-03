Ông lão 74 tuổi lãnh 13 năm tù vì giở trò đồi bại với bé gái

(VTC News) -

Ngày 28/3, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuân (74 tuổi, trú ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đồng thời, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại số tiền 20 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Thuân.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 10/12/2022, bà Đỗ Thị S. dẫn cháu nội tên N. (sinh ngày 26/12/2018) ra đường lộ dân sinh cặp bờ sông thuộc ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú để chơi lô tô.

Khoảng 30 phút sau, Thuân thấy cháu N. chơi một mình trước cửa nhà Thuân mà không có người trông giữ nên Thuân giở trò đồi bại với cháu bé.

Cháu N. bị đau và bỏ chạy ra chỗ bà S. rồi cùng bà đi về. Khi về đến nhà, bà S. phát hiện bất thường và nghi ngờ Thuân xâm hại tình dục cháu N. nên đến Công an xã Đa Phước trình báo.

Ngày hôm sau, Thuân bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an Thuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm. Đến 13/12/2022, Thuân bị khởi tố điều tra.

