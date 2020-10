Thị trường Việt 'nóng' trước giờ iPhone 12 ra mắt: Chưa về nước đã lo bị đội giá

Theo dự kiến, iPhone 12 sẽ được Apple trình làng vào 10h ngày 13/10 (0h ngày 14/10, theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, những tin đồn tiết lộ về sản phẩm đã xuất hiện liên tục trên mạng xã hội thế giới và cả ở Việt Nam.

Nhiều thông tin rò rỉ cho rằng mức giá của iPhone 12 phiên bản thấp nhất là 649 USD. Thậm chí, một hệ thống bán lẻ ở Việt Nam đã tiết lộ dự kiến iPhone 12 chính hãng sẽ được bán ra từ đầu tháng 12.

Thị trường iPhone 12 sôi động

Trên thị trường xách tay, nhiều cửa hàng chuyên buôn bán smartphone tại Hà Nội cho biết những chiếc iPhone 12 đợt đầu về Việt Nam sẽ bị đội giá lên gấp nhiều lần vì trở ngại trong khâu vận chuyển. Mức giá các cửa hàng đưa ra lúc này chỉ mang tính tham khảo.

Nhiều ý kiến cho rằng iPhone 12 xách tay đầu tiên về Việt Nam sẽ có giá không dưới 200 triệu đồng. Và giá của các mẫu iPhone 12 sẽ rơi vào khoảng 40 triệu đồng sau vài hôm khi nguồn hàng đã ổn định dần.

iPhone 12 đầu tiên về Việt Nam được dự đoán giá lên tới 200 triệu đồng. (Ảnh: Indiantoday)

Anh Linh (một khách hàng ở Hà Nội) cho biết, các năm trước đều săn để được sở hữu chiếc iPhone thế hệ mới đầu tiên về Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay do có thông tin iPhone 12 đầu tiên về Việt Nam giá lên cao, anh Linh cũng không dám đặt trước. Anh sẽ đợt nguồn hàng về ổn định rồi mới quyết định mua hay không, phụ thuộc vào giá bán có quá đắt hay không.

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ khác lại tiết lộ sẽ đợi đặt mua tại các đại lý chính thức của Apple tại Việt Nam cho yên tâm về chất lượng cũng như giá cả dù như vậy sẽ không thể sở hữu iPhone 12 đầu tiên.

Cùng với đó, dù iPhone 12 chưa ra mắt nhưng các phụ kiện như ốp lưng, bao da... cho sản phẩm này đã có mặt ở các cửa hàng trong nước. Theo đó, dựa trên các tin đồn về iPhone 12, nhiều nhà sản xuất đã cho ra đời các phụ kiện ăn theo, chủ yếu là ốp lưng. Một số có xuất xứ từ Trung Quốc, không có thương hiệu và giá chỉ vài chục nghìn đồng.

Ốp lưng iPhone 12 được rao bán. (Ảnh: chụp màn hình)

Bên cạnh đó, cũng không ít mẫu tới từ các thương hiệu có tiếng, thông dụng ở Việt Nam với giá từ vài trăm nghìn đồng cho đến cả triệu đồng mỗi chiếc ốp lưng.

Ngoài ốp lưng, tấm dán bảo vệ màn hình được cho là của iPhone 12 sắp ra mắt cũng được rao bán tràn lan trên mạng.

iPhone đời cũ giảm giá hàng loạt

Theo chia sẻ của nhiều người chuyên bán điện thoại, mỗi khi hãng Apple chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới là giá của loạt điện thoại đời cũ lại "lao dốc" theo. Năm nay cũng không ngoại lệ khi những chiếc điện iPhone 7, 8 hay iPhone XS, XS Max và XR hay iPhone 11 đều đồng loạt được giảm giá tới vài triệu đồng so với giá cũ.

iPhone đời cũ liên tục được giảm giá. (Ảnh chụp màn hình)

Có thể kể đến như iPhone 8 Plus chính hãng bản 128 GB được một số hệ thống chào bán với giá 13 triệu đồng, giảm 400.000 đồng so với tháng trước. Một vài cửa hàng cho biết, iPhone 8 Plus bản 64 GB đã hết hàng.

Hay như tại một số hệ thống lớn, iPhone 11 Pro Max 64 GB hạ từ 34 triệu xuống 28 triệu đồng. Bản iPhone 11 Pro từ 31 triệu xuống 25 triệu đồng. Tại các hệ thống nhỏ, giá iPhone 11 Pro và 11 Pro Max bản chính hãng giảm sâu hơn. Bản 64 GB còn lần lượt 24,4 và 26,5 triệu đồng.

Vừa ra mắt tháng 4 và mới lên kệ ở Việt Nam trong tháng 6, iPhone SE 2020 cũng liên tục giảm giá. Khi mới về Việt Nam, iPhone SE 2020 chính hãng được bán với giá 12 triệu đồng. Hiện tại, sản phẩm này có giá từ 10,6 triệu đồng cho phiên bản 64 GB.