Vì sao Apple chưa ra mắt iPhone 12 trong tháng 9?

Người hâm mộ theo dõi sự kiện đặc biệt của Apple rạng sáng 16/9 có thể thật sự thất vọng khi không thấy sự xuất hiện của iPhone 12. Cũng ngay từ khi bắt đầu, CEO của Apple là Tim Cook đã giới thiệu ngay sự kiện này không có sự xuất hiện của iPhone 12 mới mà tâm điểm là các dòng Apple Watch và iPad mới.

Trước đó, nhiều nguồn tin uy tín khác nhau như The Verge hay Bloomberg cũng đã "rò rỉ" rằng Apple sẽ không công bố iPhone 12 tại sự kiện tháng 9 này, mà thay vào đó sẽ là vào tháng 10/2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vậy đâu là lý do Apple không ra mắt iPhone 12 tại sự kiện tháng 9 hàng năm.

Apple đang gặp khó khăn với chuỗi cung ứng

Theo nhiều chuyên gia công nghệ, năm nay Apple không chỉ ra mắt 3 mà có tới 4 mẫu iPhone mới với tên gọi lần lượt là: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Đây cũng có thể là lần đầu tiên Apple công bố chiếc iPhone 5G đầu tiên trên thế giới, vì vậy việc chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện ra mắt mẫu iPhone mới là điều rất cần thiết.

Sự vắng mặt của iPhone 12 không phải là điều hoàn toàn bất ngờ, bởi trước đó Apple đã cảnh báo trong báo cáo thu nhập mới nhất của mình rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng của họ do đại dịch COVID-19 có thể làm trì hoãn sự kiện ra mắt iPhone mới nhất.

Giám đốc tài chính Luca Maestri của Apple cũng từng khẳng định rằng: “Năm ngoái, chúng tôi bắt đầu bán iPhone vào cuối tháng 9. Năm nay, chúng tôi dự kiến nguồn cung sẽ có sẵn sau đó vài tuần”. Như vậy, nhiều khả năng, người dùng có thể tiếp cận được iPhone thế hệ mới ngay khi vừa được ra mắt.

Một điều quan trọng nữa là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến nguồn cung iPhone của Apple bị ảnh hưởng rất nhiều.

Chính vì vậy, rất có khả năng Apple vẫn chưa sản xuất kịp số lượng iPhone 12 như kỳ vọng để có thể bán ra vào thời điểm tháng Chín và tháng 10/2020.

Xu hướng mua sắm cuối năm

Thường Apple tung ra các sản phẩm mới vào tháng Chín hàng năm đúng vào dịp mua sắm cuối năm. Thế nhưng, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến các thị trường trọng điểm của Apple như Mỹ, châu Âu... lại đang bị đóng cửa.

Dịch COVID-19 cũng giáng một đòn khá nặng lên nền kinh tế thế giới kể từ đầu năm khiến các smartphone cao cấp ra mắt trong năm 2020 không đạt doanh số như kỳ vọng. Do đó, thị trường cần thời gian để hồi phục và thời điểm tháng 11-12 có lẽ là tốt nhất để Apple phân phối iPhone ra khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại những thị trường phát triển khác đã kiểm soát được cơ bản dịch COVID-19 như Việt Nam, Trung Quốc,...

Giới phân tích nhận định Apple dường như đang muốn lùi thời gian bán sản phẩm lại một khoảng thời gian để nếu như diễn biến dịch COVID-19 cải thiện tốt hơn sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến doanh số bán ra của iPhone.

Cùng với đó, nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc Apple chưa giới thiệu iPhone 12 sẽ góp phần khiến doanh số bán mẫu iPad mới không bị ảnh hưởng. Việc tung ra chiếc iPad giá rẻ mới sẽ khiến Apple thu về được nhiều lợi nhuận hơn đồng thời cũng là một "chiêu trò" của "cáo già" Tim Cook trong việc thăm dò thị trường công nghệ cuối năm trước khi tung ra iPhone 12.

Apple muốn tập trung vào mảng trực tuyến

Một điều dễ nhận ra trong thời gian diễn ra dịch COVID-19 rằng dịch vụ trực tuyến phát triển rất mạnh. Đây là một "miếng ăn" béo bở mà Apple muốn tấn công đặc biệt trong khoảng thời gian người dùng không có nhu cầu nâng cấp một chiếc iPhone mới.

Apple One mới thực sự 'hút máu' người dùng?Chính vì vậy, Apple ngày 16/9 đã giới thiệu một loạt sản phẩm và dịch vụ mới, mà theo hãng này là nhằm tăng cường thúc đẩy các dịch vụ gắn với “hệ sinh thái” của điện thoại thông minh iPhone, qua đó làm nổi bật sự quan tâm của Apple đến các nội dung và dịch vụ số trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh thế giới đang tăng trưởng chậm.

Các gói thuê bao dịch vụ Apple One dự kiến được đưa ra vào cuối năm nay, nhiều khả năng sau khi giới thiệu điện thoại iPhone thế hệ mới, với mức giá từ 15 USD/tháng, gồm các dịch vụ iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ và Apple Fitness+.

Việc ra mắt các gói dịch vụ trực tuyến rất tốt cho Apple trong tương lai, bởi hãng Quả táo cắn dở không chỉ thu tiền trực tiếp từ việc bán iPhone mà còn có thể thu tiền định kỳ từ những người dùng đồ Apple có sẵn từ trước.