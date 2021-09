Thái Lan tạo điều kiện cho AstraZeneca xuất vaccine sang Việt Nam

Chiều 27/9, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul. Cuộc gặp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác Việt Nam-Thái Lan trong lĩnh vực y tế trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực vượt qua đại dịch COVID-19.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Anutin đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Thái Lan, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Phó Thủ tướng chia sẻ, Thái Lan đã đạt được thành công bước đầu trong kiềm chế dịch bệnh, với việc số ca lây nhiễm, số bệnh nhân nặng và tử vong đều giảm, tốc độ tiêm chủng được đẩy nhanh; trên cơ sở đó đang nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa và tiến tới chung sống an toàn với COVID-19.

Đại sứ Phan Chí Thành và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Thái Lan - Anutin.

Phó Thủ tướng Anutin đề nghị tăng cường hơn nữa phối hợp giữa hai nước trong chia sẻ kinh nghiệm chống dịch COVID-19, bao gồm thông tin, số liệu về thuốc và phác đồ điều trị COVID-19, kinh nghiệm đẩy nhanh tiêm chủng, tiêm kết hợp và rút ngắn khoảng cách giữa các mũi tiêm nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng, cũng như hỗ trợ về trang thiết bị, vật tư y tế. Phó Thủ tướng Anutin khẳng định Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục chủng tiêm chủng mở rộng cho người nước ngoài, trong đó có hàng ngàn người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập tại Thái Lan. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ Thái Lan luôn tạo điều kiện thuận lợi để AstraZeneca - hãng đặt nhà máy tại Thái Lan - sản xuất tối đa công suất và bàn giao vaccine cho các nước, trong đó có Việt Nam, đúng hạn theo hợp đồng.

Đại sứ Phan Chí Thành thông tin về những thành tựu gần đây trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan và cho biết, làn sóng lây nhiễm COVID-19 gần đây do biến thể Delta tại Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng, do đó có thể học hỏi lẫn nhau, chia sẻ thông tin và rút ra bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh. Trên cơ sở đó, Đại sứ đánh giá rất cao những chia sẻ của Phó Thủ tướng Anutin và khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tích cực kết nối giữa các cơ quan chức năng của hai nước để tăng cường trao đổi về lộ trình, các biện pháp nới lỏng giãn cách một cách an toàn, các thông tin về thuốc, phác đồ điều trị… nhằm tăng cường năng lực cho hệ thống y tế.

Đại sứ cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Thái Lan đã luôn ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, hỗ trợ cán bộ ngoại giao, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sớm được tiêm vaccine phòng COVID-19, cũng như tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục gia hạn thị thực cho công dân Việt Nam bị kẹt tại Thái Lan do dịch. Đại sứ đề nghị Bộ Y tế hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh đại dịch; đồng thời hai bên sớm trao đổi về công nhận “hộ chiếu vaccine”, thống nhất quy định về xuất nhập cảnh, thời gian cách ly đối với công dân hai nước đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đã được phê chuẩn, tiến tới xem xét thiết lập hành lang đi lại an toàn giữa các thành phố lớn và địa điểm du lịch của hai nước nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế.