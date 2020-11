Tàu khách chở 18 người bốc cháy dữ dội giữa biển Cửa Đại

Video: Tàu chở khách bốc cháy giữa biển Cửa Đại, 18 người may mắn thoát chết. (Nguồn: B.P)

Chiều tối 22/11, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin trên.

Tàu chở khách bốc cháy dữ dội giữa vùng biển Cửa Đại. (Ảnh: B.P)

Theo đó, khoảng 13h30 cùng ngày, con tàu mang số hiệu QNa 1248 do ông Ngô Công Trí (47 tuổi, trú phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng bốc cháy dữ dội khi cách cảng Cửa Đại khoảng 2 hải lý. Trên tàu có 3 thuyền viên cùng 14 du khách di chuyển từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam điều động 2 ca nô cùng 8 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp với 4 ca nô của doanh nghiệp tham gia cứu nạn. Chỉ 10 phút sau, họ cứu được 18 người trên tàu QNa 1248 và đưa vào đất liền, có 1 người bị thương.

Nguyên nhân vụ cháy tàu đang được cơ quan chức năng điều tra.