Tăng cấp độ kiểm soát an ninh sân bay dịp Tết

Từ ngày 6/2-16/2, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu cảng vụ, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1.

Từ ngày 10/2-12/2 (tức mùng 1-3 Tết), cơ quan quản lý không bắt buộc tăng cường quân số nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp khác của cấp độ 1 theo quy định. Cục Hàng không nhấn mạnh cảng vụ phải thông báo nội dung kể trên đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Các sân bay siết chặt quản lý an ninh hàng không dịp Tết Âm lịch. (Ảnh: Trần An)

Nghị định 92/2015 của Chính phủ về An ninh hàng không nêu rõ kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 áp dụng khi có sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của đất nước, có tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội phức tạp.

Theo quy định, các sân bay triển khai biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 sẽ thực hiện các biện pháp bao gồm tăng cường số lượng nhân viên an ninh hàng không, bảo vệ làm nhiệm vụ tại khu vực hạn chế, kiểm tra người bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và kiểm tra trực quan 7% với người, đồ vật, phương tiện vào khu vực hạn chế của sân bay. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ tổ chức bổ sung 20% quân số so với kíp trực thông thường để trực sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Ở khu vực công cộng, đội ngũ an ninh phải tăng cường tần suất tuần tra khu vực, tăng cường tần suất phát thanh trên hệ thống phát thanh yêu cầu hành khách không được rời xa hành lý, giám sát khu vực công cộng của nhà ga bằng camera và tăng cường nhân viên kiểm soát an ninh hàng không giám sát.

Các công việc cần thiết khác bao gồm tăng cường phỏng vấn, đối chiếu giấy tờ nhân thân khi hành khách làm thủ tục, kiểm tra trực quan ngẫu nhiên 15% hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động, kiểm tra trực quan 15% hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi tia X mà không có hình ảnh khả nghi.

Đáng chú ý, hành lý ký gửi không có người đi cùng sẽ kiểm tra trực quan, sau khi đã được soi chiếu trước khi đưa lên tàu bay.

Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, Cục Hàng không yêu cầu kiểm tra trực quan ngẫu nhiên 2% suất ăn, đồ dự trữ tại điểm kiểm tra an ninh hàng không trước khi đưa vào sân bay.