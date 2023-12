Cao điểm Tết Nguyên đán 2024, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ 140.000 khách/ngày

Ngày 22/12, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (sân bay Tân Sơn Nhất) cho biết, lịch bay mùa đông này có 53 hãng hàng không khai thác tại đây.

Theo dự báo của sân bay này, dự kiến trung bình mỗi ngày có 710 chuyến bay đi và đến. Trong đó, giai đoạn phục vụ các ngày cao điểm Giáng sinh, Tết Dương Lịch 2024 (từ ngày 23/12/2023 đến 2/1/2024), dự kiến mỗi ngày có khoảng 680 - 740 chuyến bay đi và đến, lượng khách trung bình khoảng 110.000 - 120.000 người.

Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 26/1 - 24/2/2024), dự kiến mỗi ngày có khoảng 860 - 900 chuyến bay đi và đến, lượng khách trung bình khoảng 135.000 - 140.000 người.

Dự báo dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024, sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày phục vụ khoảng 140.000 hành khách.

Theo nhận định của sân bay Tân Sơn Nhất, dịp Tết các tuyến đường dẫn vào sân bay có nguy cơ cao ùn tắc. Hiện nay đơn vị đã lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan của TP.HCM đảm bảo công tác an toàn giao thông nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Đối với các đơn vị đang tham gia hoạt động khai thác tại sân bay, cảng đã chủ động họp trước cao điểm và đưa ra các phương án thống nhất như: Bố trí nhân sự “đúng người đúng việc” kịp thời tại Trung tâm AOCC; Tăng cường nhân sự, xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết tại từng vị trí, cũng như trong công tác khẩn nguy; Điều tiết các phương tiện, trang thiết bị hợp lý, không để xảy ra tắc nghẽn.

Căn cứ sản lượng hành khách, hàng hóa, Trung tâm An ninh chủ động bố trí tăng cường lực lượng, điều chuyển quân số phù hợp giữa các đội nghiệp vụ trong thời gian trước và sau lễ, Tết; Phối hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nhằm nâng số lượng phương tiện phục vụ tại cảng trong dịp lễ, Tết.

Ngoài ra, phối hợp với các lực lượng an ninh khác canh phòng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ khu vực vành đai, khu vực công cộng; kịp thời xử lý các đối tượng xâm nhập trái phép, trộm cắp, phá hoại gây uy hiếp an ninh an toàn tại sân bay; xử lý các đối tượng cò mồi, xe dù, xe ôm hoạt động trong khu vực nội cảng.