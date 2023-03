Tạm giam giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ

(VTC News) -

Ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Ngọc Ý (38 tuổi, Giám đốc của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 6502D, 6504D và 6506D thuộc Công ty Cổ phần kỹ thuật Cát Tường An Khánh) và Nguyễn Sĩ Hùng (43 tuổi, doanh nghiệp tư nhân sửa chữa ô tô Phú Hưng ở Bến Tre) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Ngọc Ý.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Cần Thơ phát hiệu dấu hiệu sai phạm liên quan đến công tác kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm do Châu Ngọc Ý làm Giám đốc.

Ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khám xét khẩn cấp các trung tâm nói trên, thu giữ các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan sai phạm trong công tác đăng kiểm xe cơ giới, đồng thời làm việc với các đối tượng có liên quan.

Châu Ngọc Ý khai đã nhận tiền của các chủ phương tiện để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe cơ giới các loại đối với những phương tiện không đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định.

Cán bộ điều tra đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Hùng tại tỉnh Bến Tre.

Nhận thấy nhu cầu về việc hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm cho các phương tiện cải tạo, Châu Ngọc Ý đã câu kết với Hùng để lập khống hồ sơ cải tạo phương tiện, ký khống biên bản nghiệm thu cải tạo, mua các giấy chứng nhận kết quả kiểm định cần trục cẩu để hợp thức hoá hồ sơ cho các phương tiện không đủ điều kiện hồ sơ cải tạo theo quy định.

Theo Cơ quan điều tra, Châu Ngọc Ý đã nhận số tiền từ 10 - 12 triệu đồng/hồ sơ để làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện trên.

Tổng số tiền Châu Ngọc Ý đã nhận để làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện cải tạo lên đến hơn 2 tỷ đồng.

