Tài xế vi phạm nồng độ cồn gấp 2,5 lần kịch khung còn dùng dao đâm CSGT

(VTC News) -

Sáng 16/5, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị đã tạm giữ và bàn giao tài xế say xỉn, chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn cho Công an TP Bắc Kạn xử lý.

Khoảng 20h50 ngày 15/5, tại Km159 trên Quốc lộ 3 (đường Chiến thắng Phủ Thông, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn), Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia nên dừng xe kiểm tra.

Tài xế điều khiển xe máy được xác định là Nguyễn Văn Minh (SN 1954, trú tại TP Bắc Kạn). Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT xác định nam tài xế vi phạm ở mức 0,943 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, gấp 2,5 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Tổ công tác thông báo cho ông Minh biết đã vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Tuy nhiên ông Minh không hợp tác và bỏ đi ra ngoài.

Nguyễn Văn Minh (ở giữa) bị khống chế, bắt giữ.

Khoảng 10 phút sau, tài xế này quay lại, áp sát vị trí Thiếu tá Dương Xuân Kiệm đang viết biên bản rồi bất ngờ dùng con dao nhọn đâm vào mạng sườn trái của Thiếu tá Kiệm, gây thương tích nặng.

Ngay lập tức, Tổ công tác khống chế, tước hung khí của ông Minh và đưa Thiếu tá Kiệm đi cấp cứu.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Kạn phối hợp với các lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, vật chứng liên quan và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Công an TP Bắc Kạn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Minh.

Tại cơ quan công an, tài xế Minh khai, nguyên nhân là do bực tức vì bị Tổ công tác dừng xe kiểm tra nồng độ cồn nên đi mua 2 con dao nhọn và quay lại để trả thù.

Minh Tuệ