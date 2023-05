Lập nhóm báo chốt đo nồng độ cồn, người đàn ông ở Kon Tum bị lập biên bản

(VTC News) -

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa phối hợp với Công an TP Kon Tum lập biên bản vi phạm đối với ông H.M.P. (42 tuổi, trú phường Trường Chinh, TP Kon Tum). Ông P. là quản trị viên nhóm Facebook “Nồng độ cồn Kon Tum”.

Lực lượng chức năng làm việc với ông P. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, nhóm Facebook “Nồng độ cồn Kon Tum” được tạo lập ngày 28/1/2020, hiện có 7.655 thành viên với mục đích thông báo các địa điểm đo nồng độ cồn”.

Cụ thể, các thành viên trong nhóm thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh thông báo về vị trí làm việc của lực lượng CSGT, nhất là vị trí các chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Bên cạnh đó, ông P. lập 10 nhóm trò chuyện chung với các tên gọi ẩn danh như: “A Duy”, “Cao Tôn”, “Đón chồng về”, “Kon rẫy có biến”, “Nhờ trợ giúp”, “Nồng độ cồn”... Trong những nhóm này, các thành viên thường xuyên nhắn tin trao đổi, thông tin liên quan đến các chốt CSGT để các thành viên tránh bị kiểm tra, xử lý.

Được biết, mới đây, Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 1 chủ tài khoản Facebook về hành vi đăng tải vị trí chốt thổi nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Theo đó, sau khi phát hiện 1 tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết có nội dung: “Anh em chú ý đang thổi nồng độ cồn ngay xe Minh Quốc, đường Nguyễn Huệ”, Công an TP Kon Tum đã tiến hành xác minh vụ việc và tìm chủ sở hữu tài khoản mạng xã hội này.

Người đăng tải bài viết được xác định là L.T.B.L (32 tuổi, trú tại xã Hòa Bình, TP Kon Tum).

Tại cơ quan Công an, chị L. khai mình đăng bài viết với mục đích “báo chốt”, cảnh báo người dân tránh né lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố. Chị L. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, gỡ bỏ bài đăng và hứa không tái phạm.

Công an TP Kon Tum đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với chị L. về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

HIỀN MAI