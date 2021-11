Sóc Trăng có tân Giám đốc Công an tỉnh

(VTC News) -

Ngày 20/11, Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an - chủ trì buổi Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã thông báo Quyết định điều động đối với Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Đồng thời, trao Quyết định điều động và bổ nhiệm đối với Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lâm Thành Sol. (Ảnh: Công an Sóc Trăng).

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Lâm Thành Sol hứa sẽ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh duy trì sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.