Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

(VTC News) -

Chiều 29/9, tại Thái Bình, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, ông Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Phúc - Phó Cục trưởng Cục CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an) làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình thay Đại tá Nguyễn Thanh Trường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và chúc mừng Thượng tá Trần Văn Phúc - tân Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Trước đó, chiều 28/9, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng điều động Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, thay ông Phạm Đăng Khoa. Còn ông Khoa trước đó được Bộ điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông cơ yếu.