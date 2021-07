Tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông là ai?

(VTC News) -

Chiều 14/7, Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động của bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Bùi Quang Thanh - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Bùi Quang Thanh phát biểu tại lễ công bố quyết định.

Đại tá Bùi Quang Thanh (SN 1977, quê xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Đại tá Bùi Quang Thanh từng giữ các chức vụ Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình; Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình; Trưởng Công an thị xã Ba Đồn, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, thạc sĩ luật.

Ngày 30/6, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV bỏ phiếu bầu ông Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, với 51/51 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Hồ Văn Mười (SN 1969, quê ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân, cử nhân kinh tế, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, thạc sĩ luật.