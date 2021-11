Phó Cục trưởng Bộ Công an trở thành tân Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

(VTC News) -

Ngày 15/11, tại Công an tỉnh Điện Biên, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đối với Đại tá Tráng A Tủa thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc từ ngày 1/12/2021.

Cục Tổ chức cán bộ cũng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đối với Đại tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên từ ngày 1/12/2021.

Đại tá Ngô Thanh Bình sinh năm 1978, quê Gia Viễn, Ninh Bình. Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát năm 2001, ông Bình về công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy từ đó đến nay.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Đại tá Ngô Thanh Bình từng giữ chức vụ Đội trưởng, Phó phòng, Trưởng phòng rồi được bổ nhiệm Phó cục trưởng C04 năm 2015.