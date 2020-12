Showbiz Việt 2020: 9 tháng ngủ đông, 3 tháng tỉnh giấc

(VTC News) -

Dịch COVID-19 khiến hoạt động giải trí cực kỳ trầm lắng trong năm 2020, đến mức nhiều người dùng từ "đóng băng", "ngủ đông" để miêu tả. Tuy nhiên, vào 3 tháng cuối, đời sống showbiz bắt đầu có dấu hiệu sôi động trở lại dù tâm thế của các nghệ sĩ vẫn là phấp phỏng, lo âu.

Cùng điểm lại những đốm sáng cuối năm 2020 đến cùng niềm hy vọng giúp ngành giải trí bừng sáng trong năm mới.

Rap Việt và sự "trỗi dậy" của nghệ sĩ trẻ

Năm 2020 chứng kiến sự thoái trào của hàng loạt show tìm kiếm tài năng nghệ thuật và giải trí trên truyền hình. Khán giả thờ ơ, không mặn mà gì với các chương trình từng làm mưa, làm gió trên sóng vào giờ vàng như Giọng hát Việt, 100 giây rực rỡ… Thậm chí, những show diễn mang nặng yếu tố hài hước với hàng loạt ngôi sao như Ơn giời cậu đây rồi cũng trở nên nhàm chán với những tình huống cũ kỹ, dù tài năng và tâm huyết của các nghệ sĩ tham gia vẫn còn nguyên đó.

Rap Việt tạo dấu ấn lớn trong làng nhạc 2020.

Tuy nhiên, sự ra đời của hai format dành cho giới âm nhạc underground là Rap Việt (format Việt hoá, do Đất Việt VAC sản xuất) và King Of Rap (format thuần Việt do Cát Tiên Sa phối hợp VTV3 sản xuất) đem lại làn gió mới. Hai chương trình phát sóng đồng thời, quy tụ hàng loạt tài năng này đã góp phần tái cấu trúc làng nhạc. Nói như nhà sản xuất Rhymastic, “Cả hai show rap đã đưa rap đến với khán giả đại chúng vì một diện mạo thân thiện, gần gũi và dễ chấp nhận hơn là rap của giới underground. Có lẽ nó đã thay đổi nhiều định kiến đã có từ lâu trong lòng khán giả đại chúng về rap”.

Cũng trong tình hình khó khăn chung, các nghệ sĩ trẻ nhanh chóng nắm bắt được cơ hội để hoà nhập vào đường đua khi tiếp cận khán giả bằng các công cụ mạng xã hội như Youtube với hàng loạt các dự án online, các MV được xuất bản. Đây là màn trình diễn sống động của giới trẻ như Hoà Minzy, Erik, Hoàng Dũng…trong khi nghệ sĩ đàn anh gần như ngủ yên hoặc hoạt động cầm chừng.

Liveshow nhộn nhịp cuối năm

Trong cả năm 2020, hoạt động biểu diễn với các show có doanh thu gần như bất động. Mãi cho tới dịp 20/10, các show diễn mới rục rịch trở lại, có thể kể đến Thu tình yêu của Thu Phương, Quang Dũng; đêm nhạc Quang Hà, Lệ Quyên. Thánh địa show diễn doanh thu Hà Nội chỉ thực sự nhộn nhịp dịp cuối năm. Ngoài hai show được tổ chức trong sự thận trọng do lệnh cấm các hoạt động tụ tập đông người của thành phố là The Beatles Show của Mỹ Thanh và Vy concert của ca sỹ Hồng Vy, hàng loạt show diễn khác vẫn được thực hiện.

Vy Live Concert của Hồng Vy gây xúc động lớn.

Trong đó, có thể kể đến Liên hoan các ban nhạc Bandland fest 2020 của nhạc sỹ Dương Cầm, liveshow Con người của Tùng Dương, liveshow Đường chúng ta đi của Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Tuyệt phẩm Giang Sơn của Giang Sơn Media... được đông đảo công chúng đón nhận. Các show diễn khác như Xuân phát tài của Hoa Dương Entertaiment, Tết vạn lộc của NCV Entertaiment, đêm nhạc Tuyệt phẩm Lam Phương với tên gọi Trăm nhớ ngàn thương của Vạn Show, liveshow Bằng Kiều – Chuyện Lạ của Viet Art … có đang rất được kỳ vọng.

Giữa những khó khăn, công chúng còn thấy xuất hiện vài cái tên nhà sản xuất mới như Giang Sơn Media, sự khởi động mới trong lĩnh vực sản xuất như Dương Cầm hay cặp đôi nghệ sỹ Tăng Ngân Hà – Quang Minh.

Bên cạnh các show diễn có bề dày thâm niên mang màu sắc tạp kỹ, hài kịch và tình ca, chủ yếu các chương trình khai thác tên tuổi nghệ sỹ, dòng nhạc xưa.

Điện ảnh: Nổi lên những gương mặt mới

Ở lĩnh vực điện ảnh, năm nay chỉ có 24 phim ra rạp, con số khiêm tốn so với 40 phim ra rạp mỗi năm trong giai đoạn 2018-2019. Trong đó, các nhà sản xuất phía Nam vẫn chiếm ưu thế với các tên tuổi nghệ sĩ ăn khách như Thái Hoà, Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang, Trấn Thành... Một số cái tên mới cũng như Mạc Văn Khoa, Lê Xuân Tiền… được chú ý với lối diễn xuất giản dị.

Phim "Gái già lắm chiêu" đoạn kỷ lục doanh thu phim Tết.

Các nhà sản xuất phim điện ảnh phía Bắc có vẻ vẫn chưa thể bắt nhịp vào đường đua thị trường và không có nổi dấu ấn nào trong 2020 trên tất cả các hệ thống rạp chiếu. Cùng với sự nhanh nhạy của giới điện ảnh phía Nam, một số kịch bản phim thu hút được công chúng và mang về doanh thu khủng là Tiệc trăng náu, Gái già lắm chiêu, Đôi mắt âm dương, 30 chưa phải là Tết. Trong đó, Gái già lắm chiêu của nhà sản xuất Nam Cito và Bảo Nhân đoạt doanh thu kỷ lục dịp Tết với 168 tỷ đồng. Đứng thứ hai là Đôi mắt âm dương cán mốc 61 tỷ đồng.

Phim chạm mốc doanh thu gần 45,5 tỷ đồng là 30 chưa phải là Tết của Quang Huy. Nhìn chung, kịch bản phim cùng yếu tố ngôi sao vẫn là con át chủ bài kéo công chúng đến rạp. Một số nhà sản xuất nắm chắc phần thắng bằng cách Việt hoá các kịch bản ăn khách trên thế giới như Tiệc trăng máu và đây cũng được coi là xu hướng tất yếu.

Riêng với yếu tố ngôi sao, có thể nhận thấy, sự hoán đổi ngôi thứ diễn ra nhẹ nhàng với các vị trí của Trường Giang, chỉ tham gia một dự án. Còn Thu Trang, biệt danh hoa hậu làng hài, góp mặt trong ba phim: Đôi mắt âm dương, Tiệc trăng máu và Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử.

Trong năm 2020, điện ảnh Việt cũng chứng kiến sự thành công vượt trội của một số đạo diễn, nhà sản xuất nữ như: Hồng Ánh, Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân, Việt Trinh và Huỳnh Phúc Thanh Nhân... với các dự án phim đáng chú ý như Hai Phượng, Đảo của dân ngụ cư và phim tài liệu về Trần Tiến của Lan Nguyên.

Rộn rã tài năng sân khấu trẻ

Những giải thi tài năng trẻ nghệ sĩ được tổ chức trong năm qua cũng đem lại cảm xúc vui mừng của thế hệ đi trước. NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi Tài năng trẻ Tuồng và Dân ca nhận định: "Về chất lượng trong nghệ thuật Tuồng, các em thí sinh nắm bắt được những trình thức, trích đoạn, các loại vai và thể hiện rất nhuần nhuyễn, điêu luyện, có những em đã tạo được những thăng hoa”.

Trên một địa hạt khác, tại cuộc thi Tài năng trẻ Kịch nói, các đơn vị kịch xã hội hoá rất tích cực mang đến 17 tiết mục dự thi với 25 thí sinh tham dự. Các trích đoạn cho thấy sự phong phú về đề tài, từ cổ điển nước ngoài, dân gian lịch sử Việt Nam, chiến tranh, hậu chiến đến phản ánh cuộc sống hôm nay.

Các cuộc thi tài năng trẻ ngành Sân khấu có nhiều điểm sáng.

Trong các cuộc thi này, các đề tài được dàn dựng kỹ lưỡng, diễn viên trẻ trưng trổ được tài năng, cho thấy sự vững nghề và khả năng nhập vai tốt. Từ giải thưởng Trần Hữu Trang dành cho các nghệ sỹ cải lương năm nay, NSND Trần Minh Ngọc hy vọng vào lớp trẻ và cho rằng, sân khấu cải lương đang trên đà phục hồi: “Tôi cho rằng, hình sin đó bắt đầu trỗi dậy ở cái đỉnh của nó. Chúng tôi cũng hy vọng rất nhiều vào cái cuộc thi này, chọn lựa được tài năng để chấn hưng sân khấu Cải lương"

Trong khi đó, cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu Chèo toàn quốc năm 2020 cũng đã trao 10 huy chương Vàng và 18 huy chương Bạc tôn vinh những tài năng trẻ xuất sắc nhất về nghệ thuật diễn xuất chèo. Lần đầu tiên, một đơn vị nghệ thuật địa phương - Nhà hát Chèo Ninh Bình - có tới 18 diễn viên trẻ tham gia cuộc thi cùng các nhà hát có truyền thống ở khu vực phía Bắc.

Nhiều diễn viên trẻ đã thăng hoa, thể hiện được tài năng và sức trẻ, tình yêu của mình với nghệ thuật dân tộc. NSND Trịnh Thúy Mùi từng chia sẻ, từ cuộc thi này đã xuất hiện nhiều diễn viên trẻ có trình độ nghệ thuật chuyên nghiệp, báo hiệu tiềm năng sẵn sàng thay thế lớp đàn anh, đàn chị.

Đây cũng là tín hiệu đáng vui mừng chung của sân khấu kịch hát dân tộc. Sự hội tụ đông đảo của lực lượng nghệ sĩ trẻ tài năng cho chúng ta có quyền hy vọng vào một tương lai đỏ đèn của các nhà hát sân khấu trong tương lai. Các tài năng trẻ hội tụ những yếu tố cần thiết cho sân khấu, để các nghệ sĩ tiền bối yên tâm khi nghề đã có người tiếp nối.