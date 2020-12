Showbiz Việt 2020: Đăng tin sai sự thật, hàng loạt nghệ sĩ bị phạt

Bên cạnh sự "thể hiện quyền lực" một cách rầm rộ của anti-fan, showbiz Việt năm 2020 - năm mà hoạt động nghệ thuật trở nên cực kỳ trầm lắng vì dịch COVID-19 - còn nhiều lần ồn ào bởi quyết định xử phạt nghệ sĩ do đăng tải những thông tin không đúng trên mạng xã hội. Nhiều tên tuổi nổi tiếng bị cơ quan chức năng mời làm việc và ra quyết định xử lý vì nguyên nhân này.

Cụ thể: Ngày 31/1, Ngô Thanh Vân đang trên fanpage thông tin: "Nghe bạn nói, tối thứ 4, tức sáng sớm thứ 5 vẫn còn chuyến bay trực tiếp từ Vũ Hán đáp vào Việt Nam. Tại sao? Chúng ta không phải đã ngưng rồi sao? Nguy hiểm quá. Chặn luôn đi chứ. Phải bảo vệ người dân và con em chúng ta chứ?".

Thông tin này sau đó được xác định là sai sự thật. Ngày 7/2, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM làm việc với Ngô Thanh Vân và 5 ngày sau, Sở công bố mức phạt là 10 triệu đồng đối với hành vi đăng thông tin sai sự thật của cô.

Ngô Thanh Vân.

Cũng trong ngày 12/2, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM công bố mức phạt 10 triệu đồng đối với hai nghệ sĩ khác do đưa thông tin sai lệch về COVID-19, đó là Đàm Vĩnh Hưng và Cát Phượng.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng viết trên Facebook: "2 người Trung Quốc bị nhiễm bệnh đã chết ở Bệnh viện Chợ Rẫy", còn Cát Phượng đăng thông tin "dịch bệnh đã tràn về nhiều quận" ở TP.HCM. Ngoài việc đóng tiền phạt, cả Ngô Thanh Vân, Cát Phượng và Mr Đàm đều gỡ bài đăng thông tin sai sự thật, xin lỗi cơ quan quản lý và khán giả.

Tiếp đến, nữ ca sĩ Hòa Minzy bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình chồng chống dịch COVID-19.

Đàm Vĩnh Hưng.

Ca sĩ Phương Thanh cũng gặp rắc rối liên quan đến bài viết trên Facebook. Ngày 29/10, chị đăng tải trên trang cá nhân bài viết có đoạn: "Chanh đi từ thiện tại một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không nằm trong vùng lũ cũng canh me, đồn: 'Đoàn Thủy Tiên tới cho tiền kìa, 10 triệu'. Toàn canh me 10 triệu. Không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy".

Ngay lập tức, bài chia sẻ của Phương Thanh vấp phải sự chỉ trích dữ dội của công chúng.

Nữ ca sĩ Phương Thanh trong buổi làm việc với cơ quan quản lý vì đăng thông tin không chính xác.

Sáng 2/11, Phương Thanh bị Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM mời đến làm việc. Nữ ca sĩ nói đó là việc xảy ra trong quá trình đoàn của cô đi làm từ thiện. Do vậy, Phương Thanh có nguyện vọng ra Quảng Ngãi để trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh này.

Ngày 12/11, Phương Thanh làm việc với Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Ngãi. Một ngày sau, cô viết tâm thư xin lỗi người dân Quảng Ngãi và mong được thông cảm. Sau đó, cô tháo gỡ bài viết gây tranh cãi đăng tải trước đó.

Việc các cơ quan quản lý mạnh tay hơn trong việc xử lý các cá nhân, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, do đăng thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội nhận được sự đồng tình của công chúng. Họ cho rằng, đó là điều cần thiết để các nghệ sĩ và người dùng mạng xã hội nói chung cẩn trọng hơn trong việc phát ngôn, tránh lan truyền những thông tin sai sự thật, gây hoang mang cho cộng đồng. Bản thân giới nghệ sĩ cũng hành xử đúng mực, khôn ngoan hơn trong không gian mạng sau những bài học thiết thực này.