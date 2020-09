Sau tai nạn ở Lào Cai, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra chất lượng trụ cổng trường

Ngày 7/9, trên địa bàn xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã xảy ra sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng gây thiệt mạng 3 học sinh.

Theo đánh giá sơ bộ tại hiện trường của Đoàn công tác Bộ Xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương, cột trụ đỡ cổng được xây bằng gạch, tiết diện 50x50 (cm), móng nông, không có tường rào, không được thiết kế để chịu tác động đu, bám.

Sau khi tai nạn thương tâm xảy ra, chính quyền địa phương đã rào chắn lại khu vực cổng bị sập.

Thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương (đặc biệt là tại các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa) tổ chức thực hiện một số công việc.

Cụ thể, đối với các trụ cổng đã xây bằng gạch: Kiểm tra các trụ cổng, trường hợp phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm, cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh; Kiểm tra bằng trực quan địa hình xung quanh, khảo sát bề mặt bên ngoài các trụ cổng,… để xác định các dấu hiệu mất an toàn như nghiêng, lún, nứt, vỡ… phần thân trụ; hiện tượng ẩm, mủn gạch, vữa; Bản lề cửa không liên kết chắc chắn với trụ gạch…; Kiểm tra bằng các biện pháp như rung, lắc, đẩy nhẹ,… để xác định tình trạng của trụ khi chịu tác động của tải trọng bất thường.

Đối với những trụ cổng dự kiến xây mới hoặc gia cường: Tăng cường quản lý công tác thiết kế, thi công, giám sát, năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, công tác bảo trì công trình theo quy định; Khuyến khích thiết kế cổng có cánh dạng đẩy ngang hoặc bản lề quay có bánh xe.

Thông báo đến các đơn vị quản lý trường học lưu ý công tác quản lý, giám sát học sinh trong và ngoài giờ học; Ngăn chặn các hiện tượng đu, bám lên cổng trường, tường rào,… hoặc lại gần những vị trí, hạng mục công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; Đồng thời cần có thông báo rõ ràng, dễ nhìn đối với quy định cấm leo trèo, đu bám lên cánh cổng, trụ cổng.

Theo đánh giá của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, các đơn vị tư vấn khi thiết kế các trụ cổng xây gạch độc lập làm trụ đỡ cánh cổng bản lề quay thường coi hạng mục này là một kết cấu công xôn ngàm vào đất, chịu tác động của thành phần lực đúng tâm (bao gồm trọng lượng của trụ và của cánh cổng), bỏ qua thành phần lực lệch tâm tác dụng lên trụ và hoạt tải bất thường.

Trong khi đó, thành phần lệch tâm là yếu tố chủ yếu gây ra sự mất an toàn cho trụ cổng. Đặc biệt, đối với các công trình trường học sử dụng trụ cổng bằng gạch nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn do tính hiếu động của học sinh. Vì vậy, việc rà soát, kiểm tra, tính toán cấu tạo của các trụ cổng xây gạch để đảm bảo an toàn chịu lực và khai thác, sử dụng là cần thiết.