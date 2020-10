Sạt lở núi vùi lấp 53 người ở Quảng Nam: Chia 2 cánh quân để tìm kiếm cứu nạn

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu ra tại buổi họp khẩn với chính quyền tỉnh Quảng Nam về 2 vụ sạt lở kinh hoàng tại xã Trà Leng và xã Trà Vân, huyện Nam Trà My khiến tổng cộng 53 người bị vùi lấp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho hay, địa hình xảy ra 2 vụ sạt lở khá phức tạp, đi lại khó khăn, cộng với ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây mưa lớn nên công tác tìm kiếm theo đó gặp trở ngại.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

"Vì vậy, Sở Chỉ huy tiền phương có nhiệm vụ phải sớm xác định vị trí, tập trung tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng cứu nạn chia làm hai cánh quân, một ở xã Trà Leng, một ở xã Trà Vân để tổ chức tìm kiếm”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Cũng theo Phó Thủ tướng, lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn ở địa phương gồm: Quân đội, công an và những cơ quan chức năng liên quan…Bộ Công an chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự tại hiện trường, cử lực lượng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp, hỗ trợ mọi phương tiện cần thiết một cách nhanh nhất.

Như VTC News đưa tin, chiều tối 28/10, tại thôn 1, xã Trà Vân và thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My xảy ra sạt lở núi. Theo báo cáo, 45 người ở xã Trà Leng và 8 người ở xã Trà Vân bị vùi lấp. Lúc 23h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy 7/8 nạn nhân bị vùi lấp ở xã Trà Vân.

Video: Họp khẩn bàn phương án cứu hộ 53 nạn nhân bị mất tích vụ sạt núi ở Nam Trà My