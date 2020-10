Cập nhật sạt lở kinh hoàng ở Nam Trà My: 53 người mất tích, tìm thấy 7 thi thể

22h ngày 28/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành họp khẩn về vụ sạt lở kinh hoàng tại xã Trà Leng (Nam Trà My) vùi lấp nhiều nhân mạng.

Theo ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chiều tối 28/10, xảy ra một vụ sạt lở kinh hoàng tại thôn 1 và thôn Trà Vân, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Theo báo cáo, có 45 người ở thôn 1 xã Trà Leng và 8 người ở thôn 1 xã Trà Vân mất tích. Lúc 23h đêm nay đã tìm thấy 7 thi thể thôn 1 (xã Trà Vân).

Video: Họp khẩn bàn phương án cứu hộ 53 nạn nhân bị mất tích vụ sạt núi ở Nam Trà My

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho hay, việc tìm kiếm sẽ gặp nhiều khó khăn do địa hình của hiện trường phức tạp, đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài thời gian qua, cộng với hậu quả của cơn bão số 9 vừa tới, nên rất cần tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần với phương châm “4 tại chỗ”.

Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng thống nhất lập Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiền phương tại Bắc Trà My do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ huy.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi công điện khẩn về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng, Nam Trà My.

Công điện gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo nội dung công điện, tối 28/10, tại thôn 1 xã Trà Len (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người dân.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng.

Như VTC News thông tin, khoảng 100 nhà dân bị ảnh hưởng và giao thông từ trung tâm Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) về các xã bị cô lập sau một vụ sạt lở núi kinh hoàng. Chính quyền địa phương đã sơ tán những hộ dân bị ảnh hưởng và đưa đến trụ sở Đài phát thanh huyện để trú ẩn.

Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, tại huyện Nam Trà My xuất hiện mưa to kèm theo gió giật mạnh.