Sạt lở núi làm 11 người mất tích ở Phước Sơn: Tìm thấy 5 thi thể

Nguồn tin VTC News xác nhận lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 5 thi thể trong số 11 người mất tích vào chiều qua trong vụ lở núi tại khu vực này. Hiện, lực lượng chức năng huyện đang tìm cách tiếp cận hiện trường.

Trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 9 địa bàn huyện Phước Sơn có mưa to, nhiều điểm giao thông bị chia cắt. Do đó việc tiếp cận hiện trường đang gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy 5 thi thể ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/10, một vụ sạt lở tràn vào nhiều nhà dân ở thôn 3 xã Phước Lộc. Hiện cán bộ thôn 3 đã ra báo cáo với chính quyền xã và huyện nắm thông tin ban đầu là 11 người dân của thôn này bị vùi lấp.

Từ sáng nay, lực lượng xã và huyện Phước Sơn đang cố gắng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở để tìm kiếm cứu các người dân mất tích. Tuy nhiên dự kiến phải đến chiều tối nay mới có thể vào được hiện trường.

Được biết, xã Phước Lộc cách trung tâm H.Phước Sơn khoảng 50 km. Thôn 3 cách trung tâm xã khoảng 15 km. Tuy nhiên, do sạt lở nghiêm trọng nên việc tiếp cận cực kỳ khó khăn.