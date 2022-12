Quảng Nam: Kẻ 'ngáo đá' đâm cụ ông thiệt mạng

(VTC News) -

Ngày 5/12, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin trên.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: C.A)

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, tại chợ Tam Dân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Chí Cường (25 tuổi, trú xã Tam Dân) bất ngờ dùng dao đâm ông Huỳnh Kh. (77 tuổi, trú cùng xã) bị thương nặng, dẫn đến tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phú Ninh cùng Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường. Sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Chí Cường đến trụ sở công an đầu thú.

“Giữa nghi phạm và nạn nhân không có mâu thuẫn. Nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng là do nghi phạm "ngáo đá". Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ”, vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thông tin thêm.