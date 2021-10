Nam thanh niên ngáo đá bị nhiễm HIV gây náo loạn chợ thương mại ở Quảng Nam

(VTC News) -

Ngày 5/10, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Cảnh sát 113 khống chế Huỳnh Chí Trung (33 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) - kẻ gây náo loạn khu chợ thương mại ở phường An Mỹ.

Lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế Trung. (Ảnh: L.P)

Theo đó, khuya 4/10, trong cơn ngáo đá, Trung đứng trên lan can tầng 2 của nhà mình (ngay khu vực chợ thương mại) la hét, dùng chậu cây, gạch ném xuống đường và các gian hàng bán quần áo xung quanh. Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng hung khí cố thủ trong nhà.

Trước tình hình trên, Công an TP Tam Kỳ cắt cử lực lượng theo dõi. Tầm 8h ngày 5/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TP Tam Kỳ cùng Cảnh sát 113 tổ chức đột kích vào căn nhà và khống chế, bắt giữ đối tượng. Khám xét nhà của Trung, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 2 cây mã tấu và 1 viên đạn AK.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Trung bị nhiễm HIV và nghiện ma túy.