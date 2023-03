Quả gì nhiều vitamin C nhất?

(VTC News) -

Theo bác sĩ Dương Ngọc Vân, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, các loại trái cây chính là nguồn bổ sung vitamin C dồi dào cho cơ thể. Dưới đây là những loại quả có chứa nhiều vitamin C mà bạn nên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng.

Quả ổi

Ổi là loại quả được nhiều người yêu thích. Không chỉ hương vị thơm ngon, dễ ăn, ổi cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, axit folic và nhiều loại khoáng chất. Đặc biệt, ổi là loại trái cây chứa rất nhiều vitamin C, trung bình khoảng 100g ổi sẽ có chứa 200mg vitamin C. Ngoài ra, khi ăn ổi, bạn cũng bổ sung cho cơ thể nhiều chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Ổi là loại trái cây có chứa rất nhiều vitamin C. (Ảnh minh họa)

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ cũng là nguồn vitamin C dồi dào. Trung bình 100g ớt đỏ chứa khoảng 80mg vitamin C. Tuy nhiên, khi nấu chín, xào chín ớt thì lượng vitamin C có thể giảm đi.

Đu đủ

Đu đủ là loại quả thơm ngon và được nhiều người yêu thích. Đây cũng là loại quả có thể cung cấp vitamin C. Cứ khoảng 100g đu đủ chứa 62mg vitamin C. Ngoài ra, loại quả này cũng là nguồn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như vitamin A, chất chống oxy hóa và folat.

Đặc biệt, đu đủ giàu chất xơ, đồng thời còn chứa men papain rất tốt cho đường tiêu hóa. Vì thế, thường xuyên ăn đu đủ có thể giúp cơ thể phòng tránh nguy cơ bị các bệnh về đường tiêu hóa, nhất là bệnh ung thư đại tràng.

Quả dâu tây

Trong 100g dâu tây chứa khoảng 80mg vitamin C. Bên cạnh đó, loại quả này còn có chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Có thể ăn dâu tây trực tiếp hoặc ăn cùng sữa chua.

Quả kiwi

Kiwi là loại quả ngày càng được nhiều người Việt Nam yêu thích. Hương vị của kiwi thơm ngon, hấp dẫn và đây cũng là loại quả chứa nhiều vitamin C. Trung bình 100g kiwi có khoảng 70mg vitamin C. Để hấp thu tối đa lượng vitamin C từ loại quả này, bạn nên ăn ngay sau khi hái, để càng lâu thì lượng vitamin C càng giảm. Kiwi còn có chứa nhiều kali và axit béo omega-3.

Quả dứa

Dứa là loại quả rất phổ biến ở nước ta và cũng là một trong những loại quả giàu vitamin C. Trung bình trong 200g dứa có chứa đến 131mg vitamin C. Không những vậy, dứa còn rất giàu kali, canxi và chất xơ.

Bổ sung dứa trong chế độ ăn sẽ giúp bạn tiêu hóa tốt hơn, giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa bệnh tim mạch, giúp bạn nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn, dứa cũng giúp làn da của chị em luôn căng mịn, trắng sáng.

Quả cam

Cam cũng là một trong những loại quả chứa nhiều vitamin C. Cứ 100g cam sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 50mg vitamin C. Ăn nhiều cam cũng là cách giúp bạn phòng ngừa bệnh cảm cúm, giảm lượng cholesterol và tăng cường lưu thông máu. Bạn nên ăn cả múi cam, không nên chỉ uống nước ép vì ăn múi cam sẽ bổ sung chất xơ cho cơ thể.

Thanh Hải